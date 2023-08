📌 TATOUAGE D'ÉTAT !

Ahurissant : l'Autriche offre un an de transports gratuits à ceux qui se feront tatouer "KlimaTicket".

Il ne leur reste plus qu'à tatouer le N° de la carte de transports sur l'avant-bras et ça rappellera aux Autrichiens les années 40 !https://t.co/2Av86ccsb1