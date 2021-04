Date: 29 avril 2021 à 15:48:32

Objet: Affaire de la lettre ouverte des anciens militaires (suite du 29 avril)

Bonjour à tous,



Un sondage d’Harris Interactive réalisé pour LCI, vient d’être publié sur l’affaire de la lettre ouverte des « 1500 lanceurs d’alerte anciens militaires au gouvernement concernant les délitements de la France et l’incitation à l’action avant qu’il ne soit trop tard.

Notons, avant de donner les résultats que le nombre de lanceurs d’alerte est passé de 1 500 à 10 093 et le nombre de généraux en retraite de 20 à 40, malgré les menaces brandies par les destinataires de la lettre



Notons aussi que l’institut de sondage, sollicité par un média mainstream qui soutient et relaye notoirement les points de vue de l’exécutif ne peut être soupçonné de complaisance envers les anciens militaires, bien au contraire. Si biais il devait y avoir, il ne serait certainement pas en faveur des anciens militaires.

https://twitter.com/harrisint_fr/status/1387706090289303554?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet



Les résultats sont sans appel: 58% des français soutiennent les auteurs de cette lettre ouverte et 49% estiment même que l’Armée devrait intervenir sans qu’on lui en donne l’ordre (ce qui n’est pas du tout suggéré dans le texte de la lettre puisque celui-ci s’inscrit strictement dans le cadre de la légalité républicaine, c’est à dire que l’intervention de l’Armée ne peut être décrétée, que dans le cadre de l’État de Siège, promulgué par le Président de la république, en cas de situation qui deviendrait incontrôlable. Seuls les gens de totale mauvaise foi voient, dans le texte des lanceurs d’alerte, l’idée d’intervenir sans ordre ou un quelconque appel au soulèvement de l’Armée……. S’il fallait remettre les points sur les i, je les remets solennellement ici.



86% estiment que dans certaines villes ou quartiers les lois de la république ne s’appliquent plus

73% estiment que la société française se délite

45% estiment même, déjà, que la France connaîtra prochainement une guerre civile

Ces résultats montrent que les français partagent massivement le constat des lanceurs d’alerte sur le délitements du pays et ses possibles conséquences et qu’ils soutiennent également massivement l’initiative des lanceurs d’alerte et cela, il faut le souligner, malgré une campagne de presse très importante et coordonnée, visant à les faire passer pour des factieux et à les discréditer. La meute médiatique mainstream conduite par BFMTV, va y perdre le peu de crédibilité qui pouvait lui rester.



Quant aux sanctions prévues contre les 18 militaires en activité qui ont signé la lettre ouverte, 64% des français les désapprouvent.

C’est la première fois qu’une décision, prise sous la pression politico-médiatique par un chef d’état-major des Armées en exercice est désavouée par une telle majorité de l’opinion. En clair, la confiance accordée aux anciens militaires et, par extension aux militaires d’active, est mise à mal par une décision disproportionnée de son chef, ce qui est évidemment regrettable ….



Contrairement à ce que prétend le complexe politico-médiatique, et quelques généraux « de rencontre » qui auraient peut-être été vichystes en 1939, les personnels de l’Armée d’active ne sont pas indifférents à cette lettre d’alerte. Les signataires retraités reçoivent de très nombreux mails de remerciements et de soutien de la part des personnels d’active, contraints au silence mais qui n’en pensent pas moins. Les pompiers et les forces de l’ordre nous adressent également de très nombreux messages d’encouragement et de soutien.



Ma conclusion est simple: Les politiques et ceux des chefs militaires qui leurs sont liés ne doivent pas se tromper de cible. Au lieu de s’attaquer et de

bâillonner ou de sanctionner les lanceurs d’alerte, ils devraient s’attacher à neutraliser les fauteurs de troubles et de violence, souvent « connus des services de police qui pourrissent la vie des citoyens honnêtes. Ils devraient aussi s’attacher à reconquérir les territoires perdus de la république. C’est aussi simple que ça, et nous, les lanceurs d’alerte en seront très heureux.



Quant aux politiciens qui nous accusent de faire de la politique je dis solennellement ceci: je ne suis pas encarté et je n’ai jamais milité pour le front national, comme une majorité de mes camarades signataires. Ceux qui cherchent à faire l’amalgame font, eux, de la politique politicienne. Ils essayent de nous faire passer pour des factieux, liés au Rassemblement National, dans le seul but de porter atteinte à ce parti, pour éviter la débâcle dans les élections à venir. Qu’ils s’occupent donc correctement de la France et tout ira mieux, pour eux, dans les prochaines élections. Vouloir nous mêler à leurs basses manœuvres politiciennes est tout simplement indigne.



Ce texte peut être diffusé à vos amis.



DD



Post Scriptum: J’ai eu la possibilité et l’honneur de défendre ma signature et de m’exprimer sur les possibles sanctions des militaires en activité, dans l’émission de CNews « Morandini Live » ce matin. J’intervenais en début d’émission. Voir : https://www.cnews.fr/emission/2021-04-29/morandini-live-du-29042021-1076064