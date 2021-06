Je parcours passablement les sites de réinfo, d’une part parce que je suis à la retraite et d’autre part, parce que ces temps, j’ai des ennuis de santé qui me clouent au lit une grande partie de la journée.

Parfois donc, il me vient une synthèse des évènements qui me font conclure à une direction déterminée de l’otan vers la guerre dans le but de masquer la responsabilité écrasante des gouvernements (des « zélites ») dans le cataclysme auquel l’humanité va devoir faire face prochainement.

Voici ce qui me fait penser qu’on va bel-et-bien vers une guerre chaude contre la Russie, et probablement pas plus tard que la semaine prochaine; même si, effectivement, il n’y a aucun intention de la gagner dans la mesure où l’otan-usa est parfaitement consciente de la supériorité des armes russes:

La Grande-Bretagne menace la Russie d’une répétition de l’incident au large de la Crimée

Mais aussi:

Deux navires de guerre géorgiens se sont dangereusement approchés des frontières de la Crimée

https://avia-pro.fr/news/dva-gruzinskih-boevyh-korablya-opasno-podoshli-k-granicam-kryma

Et ceci alors même que la Russie a clairement averti que la prochaine fois, elle tirerait au but.

Et puis il y a ça:

Des systèmes de missiles hypersoniques Dagger ont été déployés pour la première fois sur la base aérienne de Khmeimim

Подробнее на: https://avia-pro.fr/news/na-aviabazu-hmeymim-vpervye-perebrosheny-giperzvukovye-raketnye-kompleksy-kinzhal

Qui me fait penser que la Russie envisage, le cas échéant, de détruire le porte-avions gb (entre-autres choses).

Maintenant, ce qui paraît n’être que pure folie de la part des gb prend, semble-t’il, du sens sitôt qu’on examine un peu ceci:

4 pilotes de British Airways MORTS à la suite d’injections du vaccin contre la COVID-19 alors que l’Espagne et la Russie Interdisent le statut « vacciné » pour le transport aérien.

https://www.mondialisation.ca/4-pilotes-de-british-airways-morts-a-la-suite-dinjections-du-vaccin-contre-la-covid-19-alors-que-lespagne-et-la-russie-interdisent-le-statut-vaccine-pour-le-transport-aerien/5657620

Alors que les compagnies aériennes espagnoles et russes en sont déjà à refuser les passagers vaxxinés à cause du risque accrus de thromboses et d’AVC, la compagnie aérienne Britsh Airways en est à demander au gouvernement britannique d’interdire de vol les pilotes vaxxinés. or 90% des pilotes de la compagnie le sont.

Ceci présage, à très court terme, soit d’accidents d’avions en série, soit alors que le gouvernement britannique avoue publiquement que le passeport covid ne vaut pas un pet de coucou et que le pays doit se préparer à un catastrophe sans précédent, CE QU’IL NE FERA PAS car cela mettra au pied du mur tous les autres pays qui ont suivi cette politique aveugle de vaxxination.

Donc la seule porte de sortie possible sera de masquer ce crime sous un autre crime tout aussi grand: déclencher une guerre SANS AUCUN AUTRE MOTIF QUE D’ENVOYER À LA MORT LES POPULATIONS QUI POURRAIENT VOULOIR DEMANDER DES COMPTES AUX GOUVERNEMENTS RESPONSABLES.

Le seul fait d’ordonner un black out total sur une manifestation anti-mesures covid ayant mobilisé 1 000 000 de personnes cette semaine à Londres est, en lui-même, très inquiétant.

En plus, on assiste de plus en plus souvent à ce genre de censure comme sur LCI:

https://www.businessbourse.com/2021/06/26/tole-sur-lci-remi-tell-je-vous-rappelle-le-code-de-nuremberg-edite-apres-la-2nde-guerre-mondiale-sur-le-danger-que-representaient-les-experimentations/

Alors que la personne censurée n’a pas un seul instant comparé la situation actuelle au nazisme, mais a juste tenté de rappeler l’existence du code de Nuremberg.

Et puis, ce genre de scène aurait été inimaginable il y a seulement 2 ans:

https://www.businessbourse.com/2021/06/26/philippe-bechade-cest-pas-possible-ce-nest-plus-mon-pays-ce-genre-dintervention-policiere-nexistait-quen-rda-ou-en-urss-inimaginable-en-france/

Une intervention policière avec des chiens pour « mater » des jeunes qui fêtent la fin de leur année scolaire et leurs diplômes qui couronnent leurs efforts.

Je suis absolument atterré et stupéfait de voir des scènes pareilles car enfin, l’usage d’une telle violence aussi disproportionnée ne peut que s’expliquer par le fait de vouloir écraser le moindre signe de volonté d’émancipation ou de révolte de la jeunesse.

Et je dois dire que je ne comprends pas comment ces policiers peuvent appliquer le consignes avec autant de diligence alors qu’ils sont eux-mêmes certainement parents et que la santé de leurs proches est tout autant menacée que celle du reste de la population.

Et puis, il y a encore ça:

Désertions en masse au sein de l’armée de l’air sioniste … par crainte des missiles intercepteurs?

https://french.presstv.ir/Detail/2021/06/26/660904/Israel-armee-israelienne-Gaza-Palestiniens-arabes-guerre

Si c’est vrai, en effet, pourquoi désertent-ils?

Pilote de chasse est toujours le poste le plus envié et le plus prestigieux dans une armée, et aussi un des moins risqué.

On peu parcourir tout l’article de Presstv, il n’y a pas vraiment d’explication convaincante et claire de la désertion des pilotes « israéliens ».

À moins que ce ne soit à mettre en rapport avec les décès des pilotes de British Airways…

La population « israélienne » a été, avec l’Angleterre, parmi les pays les pays les plus vaxxinés au monde, et les contraintes que les pilotes militaires encaissent dans leurs jets sont autrement plus sévères que celles des pilotes civils dans leurs Airbus..

Peut-être alors que les pilotes n’ont pas « déserté », mais que la plupart ne sont tout simplement plus en mesure de voler.

Et puis ça:

Lors des exercices de l’OTAN en mer Noire, une percée massive de navires de guerre est attendue dans les eaux territoriales russes Подробнее на: https://avia-pro.fr/news/vo-vremya-ucheniy-nato-v-chyornom-more-ozhidaetsya-massovyy-proryv-boevyh-korabley-v-rossiyskie

Les russes s’attendent à des provocations massives de la part de l’otan-usa la semaine prochaine, autant en mer Noire qu’en Syrie, et ils ont pris leurs dispositions dans ce sens car ce qui les conforte encore plus, c’est que le Donbass est désormais massivement bombardé avec des drones, des roquettes et des obus de l’otan, et c’est la 1ère fois que cela se produit.

Jusque-là, les ukrainiens utilisaient du matos soviétique.

Je pense donc qu’il y a de fortes chances pour que la semaine prochaine, les gouvernements de l’ue déclenchent une guerre de grande ampleur uniquement pour masquer leurs crimes de cette « campagne covid ».

Si je donne la semaine prochaine comme date de départ pour la guerre, c’est que les exercices géants « sea breeze » (je crois) sont prévu pour la semaine prochaine.

je sais que pour la Russie, qui a eu quelques 30 000 000 de victimes durant la guerre patriotique, il vaut mieux 10 ans de discutions diplomatiques plutôt qu’un seul jour de guerre, mais le moment de vérité approche à grands pas.

La Russie ne va plus pouvoir reculer.

L’otan est déterminée à débarquer en Crimée et à détruire les bases russes de Syrie et le gouvernement de M. El Assad.

Toutes les ressources en hydrocarbure traditionnelles auxquelles l’ue-usa-israél se servaient sont, soit en voie d’épuisement rapide (mer du Nord, Saoudie) Soit deviennent de plus en plus difficiles à piller (Yémen, Irak, Palestine, Liban) voire impossibles (Iran, Venezuela, Algérie).

Là-dessus, si l’Histoire des pilotes British Airways est vraie et que les désertions des pilotes israél sont effectives, et à mon avis, ce ne sont pas les « défenses AA palestiniennes qui peuvent motiver un tel mouvement de désertion, et pas davantage « les cas de conscience des pilotes arabes palestiniens » (je doute qu’il y en aie beaucoup, de pilotes arabes à servir sur les jets des occupants).

Si je mélange tout ça et que je rajoute une offensive de l’otan sur le front du Donbass et de la Biélorussie et les manœuvres simultanées vers Kaliningrad, le schéma qui en ressort ne me plait pas du tout.

Les russes ne pourront plus reculer, à moins de laisser prendre la Crimée et de perdre l’acquis de 7 ans de guerre en Syrie; et même dans ce cas, ils n’auront rien résolu car les otan-usa s’en trouveraient encouragés pour poursuivre plus loin leur avantage.

Les moyens mobilisés en face sont trop importants pour se contenter de demi-mesures.

La liste des pays qui participeront à ces « manœuvres » est impressionnante.

Je vois là se dessiner une « Opération Charlemagne 2.0 » et la Russie le voit aussi et je pense qu’elle ne reculera pas.

Je garde cette page en favori et ont verra où on en sera vendredi