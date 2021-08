Jérémy Beamansam. 28 août 2021, 16:28· 2 minutes de lecture

Une mère de Chicago fait appel d’une ordonnance du tribunal qui a révoqué ses droits de visite parentaux parce qu’elle a refusé de se faire vacciner contre le coronavirus .

Lorsque Rebecca Firlit et son ex-mari de sept ans ont participé à une audience de pension alimentaire pour enfants par appel vidéo le 10 août dans le but de déterminer les conditions de la garde partagée de leur fils de 11 ans, le juge du comté de Cook, James Shapiro, s’est enquis de Le statut vaccinal de Firlit. Après que Firlit a déclaré au juge qu’elle n’avait pas reçu le vaccin en raison des effets indésirables qu’elle avait eus avec d’autres vaccins , il a ordonné qu’elle soit déchue de son droit parental de rendre visite à son fils jusqu’à ce qu’elle soit vaccinée.

« Je pense que c’est mal. Je pense que cela divise les familles. Et je pense qu’il n’est pas dans l’intérêt de mon fils d’être loin de sa mère », a déclaré Firlit à WFLD, une filiale locale de Fox.

Firlit, qui a parlé avec son fils au téléphone et par vidéoconférence, ne s’est pas rendue en personne depuis plus de deux semaines conformément à l’ordonnance du juge.

« Cela n’avait rien à voir avec ce dont nous parlions », a-t-elle déclaré à propos de son statut vaccinal. « Il plaçait son point de vue sur moi et m’enlevait mon fils. »

L’avocate de Firlit, Annette Fernholz, a déclaré que la question ne relevait pas de la compétence de Shapiro.

« Vous devez comprendre que le père n’a même pas porté cette question devant le tribunal. Donc, c’est le juge seul et prenant cette décision que vous ne pouvez pas voir votre enfant tant que vous n’êtes pas vacciné », a déclaré Fernholz.

Jeffrey Leving, qui représente le père du garçon, a exprimé sa surprise devant la décision de Shapiro, mais a déclaré qu’ils étaient favorables.

« Il y a des enfants qui sont morts à cause de COVID. Je pense que chaque enfant devrait être en sécurité et je suis d’accord pour que la mère soit vaccinée », a déclaré Leving.

Ces dernières semaines, les débats ont fait rage sur les protocoles nécessaires pour empêcher la transmission du COVID-19 alors que les étudiants de tout le pays se préparent à reprendre l’enseignement en personne à l’automne. Alors que certains États, comme New York, ont adopté des masques obligatoires dans les écoles et mis en œuvre des exigences en matière de vaccins pour les éducateurs, d’autres, dont la Floride, ont interdit les pratiques, qui, selon leurs dirigeants, portent atteinte aux libertés personnelles.

Les États-Unis ont connu plus de 38 millions de cas de COVID-19, avec 52% de la population entièrement vaccinée contre la maladie, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

DEUX COMMENTAIRES DE TARES :

Il n’a jamais été dit que les vaccins empêchaient d’attraper des maladies…..

Les vaccins en minimisent les effets….

Vos parents vous ont vaccinés.. C’est d’ailleurs pour cela que vous pouvez en témoigner aujourd’hui…

Longue vie à vous9 Partager Voter Répondre

il y a 14 heures

Le titre est, comme souvent sur ce sujet, limite limite… quelque-part entre le douteux et le fallacieux.



Nous savons depuis plus de 4 mois que ces vaccins protégent très bien, à plus de 95% contre les formes graves, et évidemment de la pire version de la forme grave, à savoir le décès.

Nous savons aussi qu’ils diminuent les risques de devenir positifs, divisant par 4, ou 10 on ne sait pas trop et ça dépend des études, mais quand même de manière très significative.



Ce n’est une surprise pour personne d’informé que de voir une personne positive PCR malgré deux doses, or le journaliste / titreur est informé !