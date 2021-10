Selon les réalisateurs, « tout ce que « Hold-up » avait initié et suspecté sous forme de questionnement est maintenant révélé et prouvé ». Il n’y a qu’à voir le titre du documentaire (premier principe du Serment d’Hippocrate, « d’abord, ne pas nuire ») pour comprendre que ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Effets secondaires des vaccins, cris d’alarme des médecins, mensonges d’État, chiffres falsifiés, tout va y passer. En somme, une crise dite sanitaire passée au peigne fin par « d’anciens journalistes de TF1, France Télévisions, Canal +, et de l’AFP ».

Si on applique la loi, on va se séparer de 130 000 soignants !

Comme pour « Hold-up », il ne s’agit pas de passer par quatre chemins. Dès les premières secondes de la bande-annonce, on nous donne à voir des chiffres alarmants quant à la vaccination :

– Avant vaccination (jusqu’à décembre 2020) : 1,57 million de morts par covid-19 selon l’OMS (sur douze mois)

– Après vaccination (après décembre 2020) : 3,23 millions de morts par covid-19 selon l’OMS (sur neuf mois)

Ensuite, on devine que le documentaire suivra le même modèle que son prédécesseur : de nombreux invités qui feront part de leur expérience avec leur expérience professionnelle ou leur engagement citoyen. Ainsi, on retrouve, entre autres, Amine Umlil, docteur en pharmacologie et juriste, Pierre Jovanovic, journaliste et écrivain, John O’Looney, thanatopracteur, Rui Fonseca e Castro, juge au Portugal… mais également de nombreux Français venus témoigner des effets secondaires qu’ils ont subis. Un casting qui doit à n’en pas douter déjà faire saliver certains médias qui s’étaient échinés à discréditer « Hold-up », dont le succès retentissant avait été alimenté par les censures et dénigrements multiples subis.

Le message est évidemment de souligner les incohérences des politiques sanitaires, les mensonges médiatiques ou étatiques, et les conséquences que tout cela a, ou aura, sur la société. D’aucuns pourront certainement leur reprocher le parti pris franchement assumé du documentaire. Toujours est-il que « Primum non nocere » aura sans nul doute le mérite de souligner ce que d’autres essaient de cacher.

La propagande gouvernementale, y compris télévisée, a fait bondir certains – on se rappelle les clips incitant à la vaccination, que de nombreux Français ont jugé révoltants… Ici, les témoignages poignants, le montage léché et la musique élégiaque élaborent un « contre-poison » du discours mais à trop jouer sur ce registre émotionnel, le film prend peut-être le risque de « nuire d’abord » à son propos en se coupant de ceux qui jugeront l’enrobage un peu racoleur.



Reste que cette bande-annonce intrigue et suscite l’attente : que ce soit par les conquis d’avance, les détracteurs attendus, les réservés qui attendent de voir, cette « suite » sera très atendue et risque de faire du bruit.

EXTRAITS DE MGR VIGANO

Ce n’est pas un cauchemar dystopique : c’est exactement ce qu’ils se préparent à faire, et ce n’est pas une coïncidence si, au cours de ces semaines, nous entendons parler de la révision des estimations cadastrales et des incitations à la rénovation des bâtiments. D’abord, ils nous endettent en nous faisant miroiter la restauration de notre maison, puis les banques la saisissent et nous la louent. Il en va de même pour le travail : aujourd’hui, on nous dit que nous pouvons travailler si nous avons un green pass, une aberration juridique qui utilise la psychopandémie pour nous contrôler, en suivant tous nos mouvements, en décidant si, où et quand nous pouvons entrer et sortir. Dans cet Agenda 2030, il y a aussi la monnaie électronique, bien sûr, avec l’obligation d’acheter et de vendre avec une carte liée au pass et au crédit social. Car l’urgence sanitaire et écologique, désormais imminente, légitime de fait les gouvernants à créer un système d’évaluation de nos comportements, comme cela est déjà en place en Chine et en Australie. Chacun d’entre nous aura un certain score, et si nous ne nous faisons pas vacciner, si nous mangeons trop de viande ou si nous n’utilisons pas de voiture électrique, ces points seront déduits et nous ne pourrons pas utiliser certains services, prendre l’avion ou le train à grande vitesse, ou nous devrons payer nos propres soins de santé, ou nous résigner à manger des cafards et des vers de terre afin de retrouver le score qui nous permettrait de vivre. Je le répète : ce ne sont pas les hypothèses d’un quelconque « théoricien du complot », mais des faits qui se produisent déjà, tandis que les médias du régime magnifient l’utilité d’une puce sous-cutanée qui simplifierait tout, en combinant le green pass, la carte d’identité, la carte de crédit et la facture fiscale.

Mais si aujourd’hui il est possible de nous empêcher de travailler simplement parce que nous ne nous soumettons pas à une règle illégitime, discriminatoire et vexatoire, que croyez-vous empêchera ces tyrans de décider que demain nous ne pourrons pas accéder aux restaurants ou au lieu de travail si nous avons participé à une manifestation non autorisée, ou si nous avons écrit un post sur un réseau social en faveur des soins à domicile, contre la dictature ou en faveur de ceux qui protestent contre la violation de leurs droits ? Qu’est-ce qui empêchera d’appuyer sur un bouton et de nous empêcher d’utiliser notre argent, simplement parce que vous n’êtes pas membre d’un tel parti ou parce que nous n’avons pas adoré la Terre Mère, la nouvelle idole verte vénérée même par Bergoglio ?

Ils veulent nous priver des moyens de subsistance mêmes, nous forçant à être ce que nous ne voulons pas être, à vivre comme nous ne voulons pas vivre, à croire en ce que nous considérons comme une hérésie blasphématoire.

« Vous devez être inclusifs », nous disent-ils ; mais en échange ils sont agressifs contre nous, en nous discriminant parce que nous voulons rester en bonne santé, parce que nous considérons qu’il est normal que la famille se compose d’un homme et d’une femme, parce que nous voulons préserver l’innocence de nos enfants, parce que nous ne voulons pas tuer les enfants dans le ventre de leur mère ou les personnes âgées et les malades sur leur lit d’hôpital

