#Allemagne : un chef de la police dit à un non-vacciné : « Vous ne faites plus partie de l’humanité. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais plus un humain » !

Ce pays renoue avec ses pires tendances ! Imaginez la suite possible !

➡️ Le covidisme doit être intégralement détruit ! pic.twitter.com/UKq6zQ0fVH