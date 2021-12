🔴 Paris : La police disperse à coup de Taser des personnes réunies sur les quais pour danser ! pic.twitter.com/bSPjA7N6eM — h farid (@hfarid22764184) December 28, 2021

Monsieur Vaccin, le Pr Fischer, dégaine la #4èDose ! Allez hop, tous en rang pour votre injection trimestrielle de liberté ! 😂

➡️ Ou alors vous pouvez choisir la vraie liberté et de décrocher de toute cette folie ! https://t.co/gQDD4K6yuC — Florian Philippot (@f_philippot) December 29, 2021

https://www.cairn.info/revue-histoire-politique-2007-2-page-12.htm

Les fonctionnaires sous Vichy sont nombreux et surtout leur nombre augmente considérablement au cours de la période. En 1939, la fonction publique réunit près de 900 000 fonctionnaires dont environ 750 000 civils, de 1941 à 1946 l’augmentation est de 26% environ [4][ 4 ]Cité par Marc-Olivier Baruch, « Introduction », in Vincent…. Economie de pénurie et étatisation obligent.

https://russiepolitics.blogspot.com/2021/12/securite-covid-quand-macron-exigera-t.html#comment-form