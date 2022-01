https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/13/le-ministre-de-la-sante-olivier-veran-positif-au-covid-19_6109328_823448.html

Véran positif au covid !

Il n’y a pas à dire, son #PassSanitaire est un gigantesque succès !…😉 https://t.co/K3JSmZCQAh — Florian Philippot (@f_philippot) January 13, 2022

Des doses régulières de vaccin pourraient affecter le système immunitaire et l’affaiblir ! Préviennent des agences de santé (Bloomberg)

Or ces doses régulières c’est le principe même du Pass !

➡️ Un Pass ou un Trépass ?! https://t.co/DYvZfV8Mxp — Florian Philippot (@f_philippot) January 13, 2022

Charlotte d'Ornellas : «Depuis le 1er janvier, huit églises ont été profanées […] Il y a des vols avec effraction et des dégradations, avec des statues décapitées par exemple […] Les chrétiens sont infiniment plus attaqués aujourd'hui en France» dans #Facealinfo pic.twitter.com/w9Xr2PfxgL — CNEWS (@CNEWS) January 12, 2022

Est-ce vraiment #JeanMichelTrogneux en maillot de bain sur la photo de Paris Match ? 🧐😎 pic.twitter.com/J4g5a1ukqw — Karolline (@caroIline0031) January 10, 2022

Une collègue à ma femme… dans la classe de sa fille, presque toutes vax, pratiquement plus aucune n’a ses règles… et aucun parent ne dit rien !!! — LoRan672 🧠🧠 (+ 🧠) & 4th 🧠 soon… (@LoRanFrExit) January 11, 2022

François :

De nombreux détails de l’Apocalypse sont devenus clairs depuis quelques années ou décennies, selon le cas, comme : — le sang noir comme d’un mort sur les mers qui représente les nappes de pétrole ; — l’étoile absinthe qui tombe du ciel et rend les eaux amères représente un missile nucléaire et le mot Tchernobyl en ukrainien peut se traduire par absinthe ; — « les étoiles du ciel qui sont précipitées sur Terre » est ce que l’on observe depuis l’espace lorsque l’on voit les villes éclairées sur la face nocturne (et Jean a été « ravi » dans les cieux) ; — la Bête de la terre est l’informatique basée sur le silicium (pour les puces et mémoires électroniques sans lesquelles les ordinateurs ne fonctionneraient pas), avec la silice qui est l’élément le plus abondant de la croûte terrestre, et Bill Gates est son prophète (je peux détailler ce point) ; — la Bête de la mer est l’Église Catholique Romaine et le faux pape actuel est le huitième roi ; — l’image de la Bête est le téléphone cellulaire que les hommes adorent et suivent en permanence, marchant tête baissée derrière elle ; — le règne de la Bête est l’époque du Nouvel Ordre Mondial.

Dans l’Apocalypse, il n’y a aucun détail sur la manière dont la marque de la Bête est donnée, mais il y a seulement la localisation (tête ou main), l’indication « Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom », ce qui est facilement en accord avec un implant influençant le cerveau (comme semblent bien l’être les nanopuces destinées à se connecter aux neurones) et avec le téléphone cellulaire qui sert de relais avec la 5G et qui est tenu à la main.Sachant que Satan le rusé est derrière cela, croire qu’il va demander la permission des Hommes de manière explicite pour implanter la marque relève d’inconscience ou de naïveté. Le libre arbitre est cependant respecté, car pour l’instant, personne n’est forcé de se faire vacciner, le moyen utilisé pour implanter la marque.

Ceux qui ont le sceau de Dieu sont ceux qui résistent envers et contre tout à cette fausse vaccination (car en plus il s’agit d’une thérapie génique et non d’une vaccination).