Cette raison, de nature cyclique cosmologique, va conditionner l’évolution de l’espèce, permet de comprendre la futurologie de R Kurzweil et notre actuelle séquence dystopique covidique.

Ben Davidson qui tient une galaxie de sites intéressant la climatologie spatiale du point de vue de la physique des plasmas produit des films qui traitent de la catastrophe en cours, dont le dernier en date :

Sujet : le pôle shift ou incursion magnétique.

Résumé : le système solaire ondule dans le bras d’Orion selon un cycle de 12 000 ans. Quand il traverse le plan galactique, estimé d’ici 200 ans environ, les poussières très concentrées dans le plan du disque provoquent une rupture dans le «champ de charge du soleil». Selon la physique des plasmas, le soleil agit comme un transformateur énergétique relié à toutes les autres étoiles, sa galaxie, reliée elle même à toutes les autres. Rien n’est isolé, tout est connecté.

Lors de la rupture du champ de charge, le soleil fait une micro novæ. Peu de temps après, le champ magnétique terrestre lâche et la croûte terrestre glisse en quelques heures du pôle nord à l’équateur sous l’effet de torque du poids de la calotte glaciaire désaxée du Groenland. L’atmosphère et les océans ne bougeant pas relativement à la croûte terrestre, des vagues kilométriques, des vents supersoniques balaient la terre, reformatant les continents de fond en comble, créant des brèches béantes dans la croûte jusqu’au manteau.

99% du biotope est perdu.

C’est la Magnéto-Hydro-Dynamique qui maintient solidaires les différences strates de la terre entre elles, découvert par Chan Thomas, (sur la base des travaux du Nobel de physique 1970 Hannès Alfven pour ses travaux sur les plasmas), dont le livre «The Adam & Eve story» a été classifié à sa sortie par la CIA.

C’est la réponse à la question de l’origine des catastrophes cycliques que se posaient Cuvier, Deluc, ou Einstein et référencées depuis l’événement TOBA il y a 75 000 ans.

Les faits : notre champ magnétique s’effondre depuis 300 ans, et de 5% par décennie depuis 30 ans. Les deux pôles magnétiques cavalent, en route de collision vers le golf du Bengale, le prochain pôle nord.

Le ministre des finances israélien demande la fin du Pass sanitaire ! « Il n'y a aucune logique médicale ou épidémiologique dans le pass sanitaire » dit-il !

➡️ Le narratif covidiste s’écroule ! Le #PassVaccinal français doit dégager ! https://t.co/TjoWYZQKed — Florian Philippot (@f_philippot) January 18, 2022

Conséquences :

1/La terre est moins protégée contre les éruptions solaires. Le réseau électrique trop fragile est à la merci d’une classe X. Les rayons cosmiques mutagènes et mortifères trouent notre bouclier magnétique, la géophysique devient folle.

2/Quand on a soumis, pour la conquête spatiale, des souris à un champ magnétique de moitié de celui de la terre, elles sont devenues violeuses, violentes, cannibales et cancéreuses. Toutes les chaînes de protéines se rompent ! Cela a stoppé net la conquête spatiale. Les USA avaient programmé 250 vols vers la Lune avec base permanente (Projet Horizon, 1958). Ce devait devenir la nouvelle frontière qui aurait tiré la croissance mondiale pour des siècles.

3/Ce n’est pas quand les hommes se conduisent mal par fantaisie que Dieu les punit (Sodome et Gomorrhe), mais les hommes se conduisent mal quand les radiations de mauvaise qualité les rendent dingues, JUSTE AVANT LE POLE SHIFT. C’est l’événement Carrington de 1859 qui lance le déclin de l’humanité, que tous les grands penseurs ont acté au tournant du XXème siècle. Cela explique le nihilisme.

La façon dont nous traitons collectivement et individuellement nos enfants, les violences faites aux femmes en augmentation, en sont le marqueur. Toutes les valeurs sont inversées, comme les pôles ! Les dirigeants sont pris par l’Hubris.

4/Officiellement, l’homme, au sens biblique, est rendu responsable de tous les maux, il ne faut surtout pas parler du soleil, des conditions cosmologiques, mais le rendre responsable de ses malheurs. Soumission par la culpabilisation, maintient du système yahvesque bourreau-victime-sauveur.

La Réponse :

1/Bunkers souterrains profonds pour passer la micro novæ.

2/Arches en orbite basse ou vaisseaux hyper-véloces qui emporteront une humanité transhumaine qui vivra en circuit fermé. L’arche sera gérée par une IA avec laquelle toutes les consciences robotisées seront intriquées quantiquement. La voie transhumaine est le passeport pour l’espace (« vaccins »). Les cobayes de l’expérimentation actuelle seront morts (vieux, malades) ou stériles (les jeunes), ce qui introduira les utérus artificiels, l’IA choisira les passagers en fonction des datas individuelles.

Voyons pour le plan spirituel. La transfiguration de l’homme autour du « carbone magnétisé » est au programme du Lucis Trust. Je ne vous fais pas l’article sur le Lucis Trust, ses racines (les 3 B pour Blavastky, Besant et Bailey), son temple de la méditation à l’ONU avec sa plus grosse pierre au monde de magnétite, où les Papes vont méditer. :

https://www.lucistrust.org/fr/the_electric_bridge/building_the_carbon_temple

«Le magnétisme est un « phénomène d’ordre » – pour les scientifiques comme pour les occultistes, ce dernier sera utilisé pour transfigurer la structure de la forme en une demeure plus appropriée pour l’esprit. Le carbone magnétique a un rôle central à jouer dans ce processus, car il est la clé cachée et longtemps recherchée de la pierre philosophale. La relation entre l’homme intérieur et l’homme extérieur est axée sur l’alchimie du carbone et les recherches actuelles sur le fonctionnement électronique et magnétique du carbone ont d’immenses implications pour le futur ; elles aideront l’humanité à transcender le plan physique grâce à de nouvelles conceptions du temps et de l’espace.»

Le Lucis Trust annonce la couleur, mais cache les véritables raisons de ce projet ésotérico-mégalomaniaque : l’urgence cosmique de sauver ce qui peut l’être.

RIEN n’est caché, comme l’atteste ce projet d’arche céleste de Jeff Bezos :

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7024897/Jeff-Bezos-futurisc-vision-self-sustaining-habitat-house-TRILLION-people-space.html

En attendant l’arche, Bezos se couvre comme il peut en multipliant les achats de propriétés, vu que nul ne sait quels endroits resteront viables :

https://www.dailymail.co.uk/galleries/article-10368321/Jeff-Bezoss-property-empire-worth-600-MILLION-bought-14-mansions-23-years.html

Comme tous ses copains milliardaires, ils sont les vrais « SURVIVALISTES »

FIN.

J’ajoute pour vous les bouquins de Chan Thomas :

Bien à vous Nicolas

Christophe

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1642516691-israel-covid-19-le-ministre-des-finances-demande-l-annulation-du-passeport-vert

Amnesty International demande à l’Italie « d’arrêter de discriminer les non-vaccinés » !

Pour éviter la même honte internationale pour la France, il faut dégager le #PassVaccinal ! https://t.co/IuECLeTuOy — Florian Philippot (@f_philippot) January 19, 2022

https://lesakerfrancophone.fr/les-nouveaux-chiens-de-garde-et-la-tyrannie-sanitaire