La candidate des cons fait la couverture du journal des cons tout est dans l'ordre pic.twitter.com/JzWROTZWRW — Campagnol (@CampagnolTVL) January 23, 2022

Incroyable ! Je suis chef d’un parti d’opposition, candidat à l’élection présidentielle et on me refusera des plateaux car non vacciné !

Bien d’accord avec @DIVIZIO1 : on saisit le CSA ! Grave atteinte à l’égalité et à la sincérité du scrutin ! https://t.co/RmwV5g7g1C — Florian Philippot (@f_philippot) January 25, 2022

La tactique de Hitler est déjà un mélange classique de carotte et de bâton, ce salami dont on me parlait quand on croyait dans les années 70 que l’U.R.S.S. allait manger le monde (tu parles ! C’est l’Amérique Woke et démocrate, c’est le fascisme gauchiste et libéral vendu au capital qui a bouffé le monde). Et là, c’est la Cerise sur le gâteau car on ne réagit jamais (ou si peu) :

« Le plus génial chez Hitler était sa tactique de tester les eaux petit à petit et d’augmenter sa pression sur une Europe qui, moralement et militairement, s’affaiblissait parfois. Déterminé depuis longtemps l’action contre la liberté d’expression et tout livre indépendant en Allemagne a été réalisée avec la même méthode d’essai préliminaire. Aucune loi n’a été promulguée qui interdise purement et simplement nos livres : cela viendrait deux ans plus tard… Bientôt un petit essai fut organisé pour savoir jusqu’où on pouvait aller… »

En fait on mithridatise le monde contre la liberté (ne disons plus démocratie ou république, ça suffit) :

« Le national-socialisme, avec sa technique de tromperie sans scrupules, se garde de marquer la radicalité totale de vos objectifs avant d’avoir endurci le monde. De sorte qu’ils utilisaient leurs méthodes avec prudence ; à chaque fois la même chose : une dose, puis une courte pause. Une pilule puis un moment d’attente pour voir si elle n’avait pas été trop forte ou si la conscience du monde en supportait la dose. Et puisque la conscience européenne – honte à son ignominie – a insisté avec ferveur sur son désintérêt, car ces actes de la violence se sont produits “de l’autre côté des frontières”, et les doses ont été de plus en plus fortes, à tel point que finalement toute l’Europe a été victime de tels actes. »

Oui, à force de se boucher le nez et de ne pas réagir…Zweig ajoute sur la collaboration des milieux bourgeois et cathos, base comme on sait de l’électorat Macron :

« La pression du parti national-socialiste commençait lentement à énerver les cercles cléricaux et bourgeois… »

Devenu complotiste (il évoque le surarmement des milices fascistes depuis le début des années vingt et le putsch de Kapp à Munich), Zweig écrit à propos des hommes de Davos de l’époque :

« C’étaient des groupes secrets, cachés dans leurs bureaux et leurs consortiums, qui profitaient cyniquement de l’idéalisme naïf des jeunes pour leurs ambitions de pouvoir. »

On a beaucoup insisté sur le mauvais traitement des personnes âgées, qui ne fait que commencer alors qu’elles ont froidement et honteusement servi de prétexte pour établir la dictature sanitaire. Zweig écrit sur sa mère ces lignes incroyables :

« A son âge, elle avait les jambes faibles et était habituée, pendant sa promenade quotidienne, se reposer sur un banc dans le Ring ou dans le parc tous les cinq ou dix minutes de marche douloureuse. Cela ne faisait même pas huit jours qu’Hitler était devenu maître et Seigneur de la ville (Vienne), qu’il proclama l’ordre interdisant aux Juifs de s’asseoir sur des bancs : était l’une de ces interdictions conçues, de toute évidence, dans le seul et sadique but de martyriser avec malice… »