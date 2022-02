Dans sa vidéo du jour, le Pr #Raoult annonce que le covid a tué 3 (!) enfants de moins de 15 ans en France, tous avec comorbidités !

➡️ La pression vaccinale sur les enfants et leurs parents, le masque, etc. sont insensés, anti-scientifiques et ignobles : stop ! pic.twitter.com/wZHktaTMtF