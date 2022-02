https://www.dedefensa.org/article/cochin-et-la-reprogrammation-des-francais

Laurence bis écrit aussi :

bonjour Nicolas

peut être avec vos mots alertes pourriez vous demander aux français de faire une recherche sur le patrimoine commun ?

puisque fontainebleau appartient aux émirats arabe unis, macron a tout vendu soit aux chinois qui sont propriétaires de la moitié des champs élysées, versailles vendu en parti aux émirats ça devient privatisé, chantilly appartient à l’Agha Khan , le chateau, les grandes écuries et toutes les belles maisons autour , l’hippodrome…il faut chercher sur les gros propriétaires de chevaux pur sang car ce sont eux qui achètent.

j’en passe mais je sais qu’on a plus grand chose de français en france et j’ai vraiment envie que le nain de jardin s’en prenne plein la figure avant de partir, il a vendu toute l’industrie française c’est écoeurant de voir comment hier des gens pacifiques ce sont fait matraqué un mort et plus de 50 blessés, des gens à qui on a mit le pistolet sur la tempe car ils ne voulaient pas s’arrêter ! il faut vraiment que plus de 2 millions descendent dans la rue , la presse cette salope dit que la majorité de français n’est pas représentée avec les qq milliers de manifestants (cnews hier avec floriant)

bon heureusement qu’on sait que c’est bientot terminé comme l’a dit Q la semaine dernière, merci d’avoir joué game over ! c’est une question de petit temps maintenant !

affaire à suivre y a plus qu’à faire ça…..

« Nous sommes en guerre » disait Macron en mars 2020.

Oui il est en guerre : contre le peuple de France, pas le virus ! pic.twitter.com/Jh3LULIZG8 — Florian Philippot (@f_philippot) February 13, 2022

La guerre est en Ukraine ? Non elle est ici en France contre le peuple. Elle est à Ottawa et Québec contre le peuple. Elle est en Italie contre le peuple. Elle est en Australie contre le peuple.

L’oligarchie vous montre l’Ukraine, regardez ailleurs ! — Florian Philippot (@f_philippot) February 13, 2022

ALERTE – La CRS 8 (FAR) spécialisée dans les violences urbaines est déployée sur les #ChampsÉlysées.



C’est la première fois que ces CRS sont déployés sur une manifestation. #convoisdelaliberte



(INFO @CLPRESSFR) pic.twitter.com/h6xSAN1xSn — Clément Lanot (@ClementLanot) February 12, 2022

