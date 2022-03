Ria.Ru :

WSJ : l’Arabie saoudite négocie avec la Chine pour vendre du pétrole contre du yuan

WASHINGTON, 15 mars – RIA Novosti. L’Arabie saoudite veut vendre du pétrole à la Chine en yuan, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources.

L’Arabie saoudite négocie activement avec Pékin pour vendre une partie de son pétrole à la Chine en yuan.

On note que cela fait environ six ans, mais le dialogue s’est intensifié en 2022, Riyad étant mécontent des engagements sécuritaires de Washington .

Le journal a également précisé que la Chine achète plus de 25 % du pétrole exporté par l’Arabie saoudite.

Plus tôt, il a été signalé que la Russie et l’Inde exploraient la possibilité de passer à des règlements en roubles et en roupies avec l’implication du yuan chinois comme monnaie de base.

17 février, 16:21

WSJ : l’Arabie saoudite a rejeté les États-Unis au nom d’un pacte pétrolier avec la Russie

Zerohedge (extrait) :

Un jour après que nous ayons signalé que « le Royaume-Uni demande plus de pétrole aux Saoudiens alors même que MBS invite Xi Jinping à Riyad pour renforcer les liens », le WSJ publie un rapport à succès, notant que « l’Arabie saoudite est en pourparlers actifs avec Pékin pour déterminer le prix une partie de ses ventes de pétrole à la Chine en yuan », une décision qui pourrait paralyser non seulement la domination du pétrodollar sur le marché mondial du pétrole – ce que Zoltan Pozsar a prédit dans sa dernière note – et marquer un autre changement du premier exportateur mondial de brut vers l’Asie , mais aussi une décision visant directement le cœur du système financier américain qui a profité du statut de réserve du dollar en imprimant autant de dollars que nécessaire pour financer les dépenses publiques au cours de la dernière décennie.

Selon le rapport, les pourparlers avec la Chine sur les contrats pétroliers au prix du yuan durent par intermittence depuis six ans, mais se sont accélérés cette année alors que les Saoudiens sont de plus en plus mécontents des engagements de sécurité américains vieux de plusieurs décennies pour défendre le royaume .

Les Saoudiens sont en colère contre le manque de soutien des États-Unis pour leur intervention dans la guerre civile au Yémen et contre la tentative de l’administration Biden de conclure un accord avec l’Iran sur son programme nucléaire. Les responsables saoudiens ont déclaré avoir été choqués par le retrait précipité des États-Unis d’Afghanistan l’année dernière.

La Chine achète plus de 25 % du pétrole que l’Arabie saoudite exporte, et si elles étaient libellées en yuans, ces ventes renforceraient la position de la monnaie chinoise et placeraient la monnaie chinoise sur la voie de devenir une monnaie de réserve mondiale du pétroyuan.

Comme même le WSJ l’admet, un passage à un système de (pétro)yuan « serait un changement profond pour l’Arabie saoudite de fixer même une partie de ses quelque 6,2 millions de barils par jour d’exportations de brut en autre chose que des dollars » alors que la majorité des les ventes mondiales de pétrole – environ 80 % – se font en dollars, et les Saoudiens négocient du pétrole exclusivement en dollars depuis 1974, dans le cadre d’un accord avec l’administration Nixon qui comprenait des garanties de sécurité pour le royaume . Il semble que les Saoudiens ne se soucient plus beaucoup des « garanties de sécurité » américaines et qu’ils changent plutôt d’allégeance à la Chine.

Et ainsi, les pièces de la phase finale se mettent en place : la Russie prive le monde occidental de ressources indispensables, faisant grimper les prix des matières premières, tandis que son partenaire silencieux, la Chine, ramasse tranquillement les pièces monétaires et profite de la ruée occidentale vers des ressources sécurisées à coûte que coûte, et approcher tous ces autres anciens clients « non occidentaux » des pétrodollars – qui sont aussi riches d’autres ressources – pour leur proposer un nouveau produit, le yuan, que Pékin pousse maintenant activement et agressivement à détrôner le dollar en tant que monnaie mondiale monnaie de réserve.

