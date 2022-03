Inacceptable capitulation de E. #Macron devant la violence en #Corse. Voilà le potentiel 2ème mandat Macron : le démembrement de la France. Français, debout contre ces fossoyeurs de notre grand pays ! https://t.co/mPWfTNG8HP — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 15, 2022

Jean Lassalle : Mais aujourd’hui tout est sur la table ! À partir du moment où je vois la famille Bouygues, la grande famille Bouygues se comporter comme elle s’est comportée hier soir moi je crois plus à rien ! Je ne crois plus en rien. Quelqu’un m’a dit, je l’aime bien parce qu’il me rappelle mon grand-père, eh bien mon grand-père quand il ne croyait pas, il ne faisait pas semblant de croire.

Patrick Roger : Allez, question d’Élisabeth Lévy qui est à distance en fait avec nous, qui n’est pas dans ce studio.

Élisabeth Lévy : Jean Lassalle, j’ai été intriguée par quelque chose que vous avez dit tout à l’heure à Patrick Roger, vous avez dit « Emmanuel Macron ne décide pas ». C’est-à-dire, quand Patrick vous a demandé s’il était intervenu auprès de TF1, vous avez dit « oh non non, lui il est même pas capable de décider ». Mais qu’est-ce que vous voulez dire par là ?

Jean Lassalle : Eh ben c’est Rothschild qui a décidé, c’est Rothschild qui a décidé de son élection, avec monsieur Arnault, avec monsieur Niel son gendre qui était en prison il y a 14 ans, pour des faits très graves, et qui ont choisi effectivement de le pousser, le porter au pouvoir.

Grève nationale et illimitée des camionneurs en Espagne contre la flambée du prix des #carburants. Depuis lundi des milliers de routiers de petites et moyennes entreprises ont sorti les gilets jaunes et bloquent autoroutes, ports et plateformes logistiques dans le pays. #essence pic.twitter.com/B3d5UNyRZs — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) March 16, 2022

