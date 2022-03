« Comme les lecteurs le savent, je me réfère souvent aux « Américains idiots ». Je commence à me demander si la même chose s’applique aux Russes.

Quant aux idiots d’Américains, les preuves sont sans fin. Nous avons maintenant un sondage Pew Research auprès des Américains, s’il est exact, qui révèle que 36 % des républicains américains et 35 % des démocrates américains soutiennent une intervention militaire américaine contre la Russie en Ukraine « même si cela risque un conflit nucléaire avec la Russie ». Le sondage révèle que la moitié de la population américaine pense que la préoccupation de la Russie pour sa sécurité nationale est une « menace majeure » pour les intérêts américains. https://www.rt.com/news/552095-americans-nuclear-war-ukraine/

Je suis époustouflé que plus d’un tiers de la population américaine soit prête à endurer l’armageddon nucléaire pour l’État fantoche d’Ukraine, totalement corrompu et dominé par les nazis. Les Américains n’ont aucun intérêt pour l’Ukraine, et les Ukrainiens représentent un pourcentage insignifiant de la population américaine. Les idiots d’Américains qui sont prêts à aller à la guerre nucléaire pour l’Ukraine sont les idiots qui s’assoient devant CNN, MSNBC, Fox News, écoutent NPR, lisent le NY Times et le Washington Post. Ce sont des gens qui subissent un lavage de cerveau et vivent dans une fausse réalité créée pour eux par des récits officiels qui ne servent que les intérêts étroits de l’élite dirigeante. La plupart des imbéciles ne mourraient pas pour leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants. Mais ils sont tellement programmés par les médias putains qu’ils sont prêts à mourir pour que l’Ukraine puisse bombarder les Russes du Donbass dans leurs villages et leurs villes. Vraiment, c’est une stupidité au-delà de l’imagination.

J’ai toujours pensé que Poutine et la classe dirigeante en Russie étaient plus intelligents, mais je commence à me poser des questions. Certes, Poutine a appelé Washington à la Conférence de Munich sur la sécurité en 2007 lorsqu’il a déclaré que le monde unipolaire de Washington était terminé, qu’il y avait maintenant sur la scène d’autres puissances ayant des intérêts indépendants. Pourtant c’était il y a 15 ans. Depuis lors, à part repousser l’attaque géorgienne orchestrée par les États-Unis contre l’Ossétie du Sud et la récente tentative de révolution de couleur au Kazakhstan, la Russie n’a rien fait pour protéger ses intérêts vitaux. Au contraire, la banque centrale russe a placé ses réserves de change à l’étranger où elles ont été confisquées. Le Kremlin a encouragé l’opinion de l’Occident selon laquelle la Russie est une merde en autorisant pendant huit ans le bombardement des républiques du Donbass par des néonazis ukrainiens utilisant des armes fournies par Washington et ses marionnettes de l’OTAN. Et maintenant, le Kremlin a autorisé tous les outrages de sanction contre la Russie sans appliquer de contre-sanctions dévastatrices. Poutine a adopté le rôle du chef de gouvernement qui obéit au droit international seul au monde. Étonnamment, Poutine pense que cette démonstration de justice aura un impact sur Satan. https://www.rt.com/business/552077-russia-will-respect-private-ownership/ Dans un monde de gangsters, à quoi sert Poutine de respecter les contrats et la propriété privée ?

Comme je l’ai souvent pensé, le Kremlin n’a aucune idée de ce à quoi il a affaire. La Russie est criblée de doutes sur le passé soviétique et est un canard assis pour l’opération psyops de Washington.

Comme je l’ai dit, la guerre lente de la Russie a joué à 100% entre les mains de ses ennemis. La Russie avait besoin d’une victoire rapide pour empêcher une campagne dévastatrice de psyops contre elle et pour intimider une nouvelle expansion de l’OTAN. Ce que le Kremlin a réalisé en croyant que l’Occident respecterait les intentions humanitaires est une infamie. Au lieu de décourager les provocations de la Russie qui finiront par conduire à une guerre nucléaire, la politique de guerre libérale du Kremlin, que l’Occident considère comme une irrésolution, a encouragé davantage de provocations . Le Kremlin est désormais confronté dans quelques jours à l’ancienne province russe de Géorgie. participer avec l’OTAN à des exercices militaires. La Finlande, ne voyant rien d’autre que la faiblesse russe en Ukraine, telle que la dépeint la presse occidentale, est maintenant assez courageux pour demander l’adhésion à l’OTAN.

Il semble qu’il faudra plus de temps à l’armée russe pour soumettre une partie de l’Ukraine impuissante qu’il n’en aura fallu à Hitler pour conquérir toute l’Europe. Cela n’impressionne pas les Européens qu’il est dangereux de provoquer la Russie. Cela n’ébranle pas la croyance en l’expansion de l’OTAN. Tous les membres de l’OTAN savent que l’élargissement de l’OTAN est une mesure offensive et non défensive. Le but des bases de missiles à la frontière russe est d’éliminer la Russie en tant que contrainte à l’hégémonie de Washington.

Le Saker et Andrei Martyanov défendent la capacité militaire de la Russie, mais à quoi cela sert-il si elle ne peut pas être utilisée, car le Kremlin ne veut pas nuire à de nombreux civils ou effrayer l’Europe ? Poutine pense que l’empire de Washington va échouer, mais pas quand l’Europe voit la Russie échouer. Si les rapports sont exacts, le Kremlin n’a même pas eu assez de bon sens pour retirer ses réserves de change des mains de ses ennemis, où elles ont été confisquées, avant de lancer son intervention militaire limitée en Ukraine.

La question que la presse russe ne s’est pas posée est de savoir pourquoi le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, qui a annoncé que la moitié de l’or et des devises russes avaient été saisis par des sanctions, a permis à la directrice incompétente de la banque russe, Elvira Nabioullina, de disperser les réserves de change de la Russie à l’étranger où elles ont été facilement volées par les sanctions ? Ce niveau d’incompétence est incroyable, même dans un pays du tiers monde. Pourquoi Poutine soutient-il ces fonctionnaires manifestement incompétents dont chaque action soutient l’efficacité des sanctions de l’Occident contre la Russie ?

Le problème de la Russie est que le Kremlin n’arrive pas à comprendre que l’Occident est l’ ennemi de la Russie, pas son partenaire. Le ministère des Affaires étrangères semble penser que seuls les malentendus doivent être dissipés pour que la Russie puisse faire partie de l’Occident.

Un article publié en 2014 explique l’impuissance russe malgré la supériorité militaire claire et inutilisée de la Russie. L’auteur explique que « l’incapacité ou la réticence du président Poutine à résister plus vigoureusement aux agressions géopolitiques des États-Unis et de ses alliés ne découle donc pas tant de la faiblesse militaire ou du manque de ressources économiques en soi que de la manière dont son économie est devenue dépendante du rôle économique de l’oligarque et, par conséquent, des marchés mondiaux capricieux ou des caprices impérialistes des puissances occidentales. Malheureusement, la Russie n’est pas la seule à être aux prises avec ce dilemme de dépendance économique et/ou de vulnérabilité à la mondialisation des marchés, essentiellement aux caprices des marchés financiers internationaux ou aux aspirations de la ploutocratie mondiale.

Au cours de toutes ces années, la Russie (et la Chine) n’a pas fait grand-chose pour s’isoler des forces adverses opérant contre elles.

En bref, Washington a conquis la Russie dans les années Eltsine lorsque la classe intellectuelle russe et les oligarques, qui ont privatisé dans leurs comptes bancaires les ressources nationales de la Russie, ont découvert que leurs intérêts résidaient dans l’Occident et non dans la souveraineté russe. Le Kremlin, démontrant son attachement à la démocratie et à l’ouverture, a permis à d’innombrables ONG occidentales et financées par la CIA d’opérer en Russie au nom de Washington. Le Kremlin, dans sa naïveté, a toléré, peut-être même soutenu, une cinquième colonne contre la Russie en son sein. La tolérance du Kremlin à l’égard d’une cinquième colonne travaillant contre la Russie dépasse l’entendement.

Je suis conscient que les sanctions contre la Russie alerteront d’autres pays qui pourraient avoir des aspirations à la souveraineté et que la prise de conscience se répandra que c’est l’hégémonie de Washington, et non la Russie, qui est une menace pour le monde. Mais cette prise de conscience peut-elle être efficace ?

Les pressions occidentales contrôlent les récits. Les faits n’ont pas d’importance pour l’Occident, peu importe combien de fois Poutine et Lavrov insistent sur les faits. Ils perdent leur temps et leur énergie.

Dans le monde occidental, les faits sont impuissants, tout comme les preuves de toutes sortes. A la place des faits, il y a des récits officiels qui transforment le mensonge en vérité et qui transforment la fiction en réalité. Les Russes perdent leur temps à répondre à de fausses accusations. Les accusations sont une opération psyops. En répondant, le Kremlin valide les accusations.

J’en suis venu à la conclusion que le Kremlin n’a pas conscience qu’il traite avec le mal de manière plus intelligente et plus déterminée que le Kremlin. L’échec du Kremlin à traiter l’Occident avec force conduit le monde à l’armageddon nucléaire. Washington, sentant la faiblesse de la Russie et ayant tant d’alliés contre la Russie, va pousser les provocations au point que la seule alternative à la reddition de la Russie est la guerre nucléaire.

Même The Saker, un inutile apologiste de la Russie puisque des faits objectifs étayent la thèse russe, est arrivé à la conclusion que la situation « se dirige vers une confrontation militaire à grande échelle (conventionnelle et nucléaire) entre l’Empire du Mensonge et la Russie ».

C’est ce que j’ai dit depuis le début. Le monde basé sur les faits que les Russes pensent exister n’existe pas. Le monde dans lequel opère le Kremlin n’a aucun rapport avec le monde dans lequel Washington opère.

Dans son discours d’hier, Poutine a montré une prise de conscience naissante que l’Occident était fermé à la Russie et que la Russie fait face à un conflit avec un Occident qui « est simplement une dégradation morale, une déshumanisation complète ».

Seuls quelques-uns, et ils ne sont pas largement entendus, sont conscients que les sanctions occidentales et la saisie des actifs de la banque centrale russe sont des actes de guerre , tout comme les livraisons d’armes américaines et de l’OTAN aux forces néonazies ukrainiennes. Le Kremlin a mis en garde contre toute ingérence dans leur opération militaire. Si le Kremlin choisit de considérer les actions de l’Occident comme une ingérence, une guerre plus large s’abattra sur nous. Que Washington prenne de tels risques reflète son insistance sur l’hégémonie et la tolérance du Kremlin pendant des années de provocations. »

