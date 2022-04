Le Verrouillage de Shanghai est-il une Expérimentation qui sera étendue ensuite dans d’autres Pays pour mettre en place le Nouvel Ordre Économique Nazi et Eugéniste ?

Tucker Carlson prévient que le verrouillage brutal de Shanghai peut arriver en Amérique et dans d’autres pays comme la France !

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a averti lundi que le nouveau verrouillage brutal de la Chine sur les habitants de Shanghai fournit aux dirigeants occidentaux un plan pour contrôler les gens à l’avenir.

Comme nous l’avons souligné , les dernières restrictions ont laissé la ville au bord de troubles civils massifs.

Les enfants sont séparés de leurs parents dans des camps de quarantaine alors que d’autres luttent pour acheter de la nourriture tandis que les personnes gravement malades se voient refuser des soins médicaux d’urgence.

Les citoyens ne sont même pas autorisés à quitter leur domicile pour faire de l’exercice ou promener leur chien, tandis que les propriétaires d’animaux infectés par le COVID-19 voient également leurs animaux assassinés par les autorités locales.

L’armée a été déployée dans les rues en prévision d’émeutes de la faim, tandis qu’une vidéo inquiétante montre des milliers de personnes hurlant depuis les fenêtres et les balcons de leurs immeubles de grande hauteur.

Filibert : Même les paysans des campagnes environnantes, qui veulent cultiver leurs terres, sont arrêtés pour non respect du confinement !

Donc les pénuries alimentaires risques de s’amplifier !

Y-a-t-il un plan pour créer la famine pour réduire la population, à la suite des vaxxinations qui sont déjà dévastatrices dans certains pays ?

https://changera3.blogspot.com/2022/04/shanghai-experimentation-du-plus-grand.html

Carlson a observé lundi « Y a-t-il déjà eu une image plus claire de ce qu’est l’enfer ? » appelant Shanghai « le plus grand camp de prisonniers de l’histoire de l’humanité ».« Nous commençons à peine à voir les contours de la répression que COVID a rendue possible », a poursuivi Carlson, ajoutant « Si vous croyez en la démocratie, c’est répugnant. Vingt-cinq millions de personnes viennent de perdre leurs droits humains les plus élémentaires », a poursuivi Carlson, ajoutant : « Alors, la question est, est-ce que quelqu’un dans l’administration Biden, qui nous donne constamment des leçons sur la démocratie et les droits humains, a dit quelque chose à ce sujet ? »

« Le Département d’État a-t-il publié une dénonciation furieuse de Xi Jinping ? Le gouvernement américain menace-t-il de sanctions la Chine pour avoir construit le plus grand camp de prisonniers du monde ? » a-t-il ajouté, concluant « Eh bien, bien sûr que non. »

« De toute évidence, il ne s’agit pas de COVID. Arrêtons de faire semblant. Shanghai n’a pas de crise COVID. Carlson a poursuivi en expliquant : « Même si Shanghai a eu une crise COVID, nous savons parfaitement d’après l’expérience récente que ce n’est pas la façon de gérer une crise COVID. »

« Donc, du point de vue du gouvernement central chinois, le problème n’est pas le COVID. Le problème, c’est Shanghai elle-même », a expliqué Carlson, notant que « Shanghai est probablement l’endroit le plus libre de Chine. »

« Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir tout cela prendre forme, et pourquoi cela ne prendrait-il pas forme dans ce pays ? » l’hôte a souligné, avertissant que « si nous voulons savoir à quoi ressemble l’avenir, vous pouvez regarder la Chine et frissonner « .

