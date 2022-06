Cette belle phrase exclamative et dépréciative est de Florian Philippot, meneur du combat anti-covidiste, qui comme Asselineau, n’a pas pu se présenter aux présidentielles, Dupont-Aignan ayant réalisé comme Zemmour un score exécrable. Là, à la veille d’un triomphe de Macron aux législatives (ou d’un triomphe de Mélenchon, qui complètera l’autre), Florian le preux se lâche un peu, lui qui se gâche la vie depuis deux ou trois ans pour rameuter des troupes un peu éteintes par la peur du virus ou de la Russie – et enclines ces troupes à accepter benoitement toutes les décisions de Davos. Macron incarne le Davos pour le retraité et le bourgeois, Mélenchon pour le jeunot et le paumé social. Mais tout le monde est content.

« Job dating » : devenez professeur en 30 minutes ! Macron a vraiment envie de tout casser ! Continuer à voter pour lui, c’est être d’une perversité ou d’une bêtise sans nom ! https://t.co/Gaf6fOK1Bt — Florian Philippot (@f_philippot) June 1, 2022

La bêtise j’en ai souvent parlé à propos des Français ; la bêtise au combat des gaulois fascinait déjà le géographe Strabon dans l’antiquité : on s’enflamme, on fonce, on se prend une raclée, mais on recommence ; le poisson rouge était déjà passé par là. Molière aussi est passé par là, qui nous a si bien décrit des caractères qui n’ont rien de métaphorique : Trissotin, le sot savant, la femme savante (il y a beaucoup de savants ou d’intellos en France), la précieuse, le Sganarelle, le Dandin, l’hypocrite, le Don Juan, le Tartufe, l’Orgon, et le misanthrope, tout un tas de héros crépusculaires qui attendaient la boite de Pandore de la modernité : ce n’est pas pour rien que les écrivains les plus lucides du monde sont Français (et américains) : Chateaubriand, Tocqueville, Céline ou Bernanos ont compris le monde moderne et l’humanité qui va avec.

Pour voter ou revoter Macron il faut certainement être très bête ; mais comme le dit Florian il faut aussi être pervers. Différence ?

Je vais prendre un exemple cinéphilique salace : la fameuse cuvette des chiottes des Visiteurs qui fit rire tout le monde en son temps. Le débile c’est celui qui patauge dans cette cuvette des chiottes (comme on sait les protagonistes ont des excuses, ils viennent du temps du roi Louis VI le Gros), car il n’est pas au courant. Le débile croit aux infos, croit aux actus, se soumet tout le temps, il est content comme ça ; il râle mais ne se mobilise pas.

Soutien à la grève des diplomates français qui protestent contre la suppression honteuse par Macron du corps des diplomates. Seule grande puissance dans ce cas !

➡️ La France déconstruite, détruite, vendue : ça suffit ! — Florian Philippot (@f_philippot) June 2, 2022

Le pervers c’est plus compliqué : c’est celui qui a pris goût à la cuvette des chiottes. C’est le scabreux de la génération écologie ou Mitterrand, le fan de la gauche caviar, le chargé d’affaires de la mondialisation sauce Biden. Il évolue dans le monde du Grand Reset comme un poison dans l’eau, et il pissera dans la douche sur commande, le dernier Harari sur la table de nuit (car on reste savant). On n’y peut rien.

A priori on pourrait penser que les débiles ou les pervers représentent 20% de la population ; mais ils en représentent les deux-tiers. Giscard le centriste travailliste mondialiste des années 70 voulait rassembler au centre (j’ai fait une émission dessus à la télé russe avec mon ami Artamonov) deux froncés sur trois, Macron y est arrivé, et les doigts dans le nez, pour rester grivois. Le reste voit le pays se désintégrer du stade de France à Davos, et ferait mieux de penser à sa sécession personnelle qu’au grand réveil populaire invoqué par Pie XII dans une de ses visions.

Certains parlant de sécession ou d’extradition ; j’ai pratiqué les deux. Mais attention : le monde est trop petit. « Dans un monde unifié on ne peut s’exiler » (Guy Debord). Le clic incapacitant aussi rend le système invulnérable. Un petit clic vaut mieux qu’un grand choc, disait la pub, et c’est vrai pour le système et tous ses Macron. Nous ne savons plus réagir violemment.

Et pour vous consoler de ces débiles et de ces pervers qui adorent crever à l’entrée des urgences ou voir leurs églises brûler, je vous invite à relire le vieux maître de Bernanos :

« L’être qui est là est un moderne, un nihiliste, il ne tient à rien. Il n’est guère plus patriote que les trois cent mille étrangers, que l’aveuglement de nos gouvernants a laissé s’entasser dans ce Paris dont ils seront les maîtres quand ils voudront ; il ne se révoltera pas comme les aïeux sous l’empire de quelque excitation passagère, sous une influence atmosphérique en quelque sorte qui échauffe les têtes et fait surgir des barricades instantanément…Le cadavre social continue à marcher sans qu’on s’aperçoive qu’il est cadavre, jusqu’au jour où le plus léger heurt brise cette survivance factice et montre de la cendre au lieu du sang…Les Français sont comme les méharis qui s’agenouillent pour qu’on puisse les charger plus facilement ou comme les chevaux de renfort d’omnibus qui, leur besogne faite, vont tout seuls rejoindre leur place en bas dans la montée et attendent là qu’on les attelle de nouveau. »

C’est de l’affreux Drumont et ce fut écrit en 1885. Or on est toujours là. Pas d’inquiétude !