Fin des véhicules thermiques : l’UE exempte les voitures de luxe !

Après avoir déjà exempté les yachts et jets privés de la taxe carbone.

Ils sont en train de se construire leur monde à eux. Et pour les gueux, plus droit à rien !

Révolte ou soumission ?! https://t.co/wlEb6hpLuz