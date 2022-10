Sapientia vero ubi invenitur? Hommage à notre prophète Job dont c’est la Fête (calendrier orthodoxe) : sapientia vero ubi invenitur ? Et qui est locus intelligentiae ? Mais la sagesse du monde, où se trouve-t-elle ? Et où est le lieu de l’intelligence ?

Il y a pour l’argent une mine d’où on le fait sortir, Et pour l’or un lieu d’où on l’extrait pour l’affiner;

2 Le fer se tire de la poussière, Et la pierre se fond pour produire l’airain.

3 L’homme fait cesser les ténèbres; Il explore, jusque dans les endroits les plus profonds, Les pierres cachées dans l’obscurité et dans l’ombre de la mort.

4 Il creuse un puits loin des lieux habités; Ses pieds ne lui sont plus en aide, Et il est suspendu, balancé, loin des humains.

5 La terre, d’où sort le pain, Est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu.

6 Ses pierres contiennent du saphir, Et l’on y trouve de la poudre d’or.

7 L’oiseau de proie n’en connaît pas le sentier, L’oeil du vautour ne l’a point aperçu;

8 Les plus fiers animaux ne l’ont point foulé, Le lion n’y a jamais passé.

9 L’homme porte sa main sur le roc, Il renverse les montagnes depuis la racine;

10 Il ouvre des tranchées dans les rochers, Et son oeil contemple tout ce qu’il y a de précieux;

11 Il arrête l’écoulement des eaux, Et il produit à la lumière ce qui est caché.

12 Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l’intelligence?

Traduction Louis Segond.

