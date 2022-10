Salut Nicolas



Bravo pour votre sortie sur Café Noir.



Des histoires de gens qui sont complètement à l’ouest, nous en avons tous. Mon papa, né le 08 mai 45, essence même du boomer, vacciné 5 fois et plus si affinités, est venu me dire que Poutine allait envahir la Finlande et la Pologne et que c’était Hitler. Quand je lui ai fait relire l’article de William Engdahl que j’ai traduit pour le Saker sur les hubs de spéculation des énergies mis en place par l’UE de Von Leyen, sa seule remarque a été qu’Engdahl n’était pas crédible parce qu’il critiquait le réchauffement climatique qui, comme chacun sait, est une évidence;

Le truc qui m’a le plus estomaquée, c’est quand même quand il m’a dit qu’il y avait un consensus scientifique sur le réchauffement climatique. N’est même plus capable de comprendre que quand il y a consensus, on n’est plus dans la science mais dans la croyance.

Sinon, dans le genre, je vis avec un ancien des services très spéciaux de l’état. En 2008 il a eu des infos émanant directement de l’état-major français sur le fait que le système était un ponzi et qu’on allait vers l’effondrement. Bon, moi je l’avais compris depuis pas mal d’années déjà, mais là l’info venait d’en haut, c’était sérieux, estampillé, validé. J’ai pris mon téléphone et j’ai appelé chacune des personnes qui m’étaient chères pour les prévenir et les engager à se préparer, d’une façon ou d’une autre. L’une d’entre elles m’a dit « ça m’intéresse pas tes histoires ». Je lui ai dit « je prends la peine de t’appeler pour te dire que tu risques d’avoir faim un jour et tu me dis que ça ne t’intéresse pas ? » « oui, c’est pas intéressant, tes trucs ».





En revanche, je ne suis pas du tout d’accord avec vous sur la question du consentement, et celui des élections (truquées). Je pense que le taux de non-vaccination est beaucoup plus élevé (25%), et c’est ce qui est sorti au UK des states officielles quand elles ont montré que les 95% annoncés fièrement étaient plutôt 65% de vaccinés en réalité. C’est l’effet levier qui est recherché, orienter la conduite par le besoin de conformité. Donc on ment pour créer de l’engouement.

Autre chose : en plein second confinement, je suis passée à Marseille. J’avais une bonne excuse pour y aller (décès dans ma famille). Surprise : alors que tout le monde était enfermé ailleurs, Marseille affichait une journée comme une autre, des milliers de promeneurs sur la Canebière, les boutiques ouvertes et les gens absolument sans masque. D’ailleurs, mon copain s’est vu attribué un faux vaccinal par un médecin de l’hôpital de Marseille, qui lui a établi un faux certificat gratuitement, sans même qu’il le demande.

Je dirais donc que la stat d’inconscients imbéciles lavés du cerveau est de 37%, et eux ils ne changeront jamais car ils aiment la servitude, elle leur procure une jouissance de dissolution. Il y a selon moi 25 % de réfractaires (à tout, peu importe le sujet). Et au milieu, une masse de gens indécise, qui va là où ça l’arrange, pour maintenir ses privilèges et sauver ce qui lui reste de face. Cela me semble plus correct que vos 95%, et en tout cas, plus conforme à mon expérience personnelle.

Bien à vous !

(et merci d’exister, ça fait du bien de voir des gens en colère)

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/ps/53?lang=fra