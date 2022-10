Omar nous écrit :

J’aurais des centaines d’exemples à donner mais je n’en citerai que quelques-uns. Au Maroc, nous avons un premier ministre milliardaire qui est en même temps propriétaire d’une des plus grandes sociétés de gaz, et de pétrole et il augmente à sa guise le prix de l’essence bien plus que l’augmentations dues aux fluctuations des marchés internationaux (prix dans les stations marocaines supérieur aux prix des USA sachant que nos salaires sont dix fois moindre!). 2eme exemple: alors que le pass totalitaire (sanitaire) est levé partout au monde, on nous l’exige….. pour refaire ses papiers d’identité!!!! Bref si vous souhaitez savoir jusqu’où l’ignominie peut aller, jetez un coup d’œil au-delà du détroit de Gibraltar. Le pire C’est que même si une partie est consciente de cela, personne ou presque ne réagit car à la moindre manifestation, c’est une mobilisation effrayante des forces de l’ordre, du coup les gens deviennent fatalistes et se laissent abuser. La raison est qu’en haut lieu, les instances dirigeantes ainsi que toutes les structures de pouvoir sont étroitement liées par leurs intérêts. Cela créé un déséquilibre absolu entre ces dernières et le peuple qui n’a plus que l’option de se soumettre.

Voici comment l’UE et la trahison/corruption de nos « élites » ont tué EDF ! ⤵️



Avant 2000 monopole national vs Après 2000 système UE : pic.twitter.com/O4NLXA035R — Florian Philippot (@f_philippot) October 27, 2022

Donc Jadot veut que son groupe dépose des motions de censure mais en les rédigeant de telle façon qu’elles soient « invotables par le RN », donc être sûr qu’elles ne passent pas ! 🤦



On est à quel niveau de cynisme et de complicité avec Macron là ?! — Florian Philippot (@f_philippot) October 27, 2022

60 plaintes de promeneurs adressées à la mairie du village car mon voisin a fait tomber une rangée de vieux arbres

60 sauveurs de la planète en SUV qui n'ont jamais planté un arbre de toute leur vie et qui maintenant se chauffent aux pellets

Pauvre France#TransitionEnergetique — Art de la guerre (@GuerreArt) October 27, 2022

Arriver à dire quasiment dans la même phrase, comme l’a fait Emmanuel Macron, que la moitié des délits à Paris sont le fait d’étrangers et qu’il n’y a pas de lien entre délinquance et immigration, il fallait quand même le faire ! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 26, 2022

Avec les zones à faibles émissions (ZFE), ce sont des millions de nos compatriotes qui seront privés de leur liberté de circulation. Cette haine, à l’égard de nos concitoyens les plus modestes doit susciter une indignation nationale ! https://t.co/qes5lzqfdY — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 25, 2022

