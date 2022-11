PAR TYLER DURDEN

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 – 11:45

Le G20 a publié un décret officiel promouvant les passeports vaccinaux comme préparation à toute future réponse à la pandémie dans son communiqué final. Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, s’exprimant sur la question au nom du pays hôte du G20, avait appelé plus tôt lors du sommet à un « certificat de santé numérique » utilisant les normes de l’OMS.

Sadikin a plaidé pour cela qu’il a surnommé un « certificat de santé numérique » qui montre si une personne a été « vaccinée ou testée correctement » afin qu’alors seulement « vous puissiez vous déplacer » . Regardez ses commentaires lors d’une table ronde du G20 Bali plus tôt dans la semaine…

Une version un peu plus vague de ces recommandations a été incluse dans la déclaration officielle des dirigeants du G20, qui appelle à des certificats COVID-19 numériques , ou souvent simplement appelés passeports vaccinaux .

La section du communiqué final, qui est republiée et disponible sur le site Web de la Maison Blanche , qui traite des vaccins et de la pandémie de Covid-19 commence : « Nous reconnaissons que la vaste vaccination contre le COVID-19 est un bien public mondial et nous ferons progresser notre effort pour assurer un accès rapide, équitable et universel à des vaccins, des produits thérapeutiques et des diagnostics (VTD) sûrs, abordables, de qualité et efficaces. »

Tout en décrivant la nécessité d’une plus grande collaboration entre les nations lors de toute future réponse à la pandémie, il poursuit dans cette section : « Nous restons déterminés à intégrer une approche multisectorielle One Health et à améliorer la surveillance mondiale, y compris la surveillance génomique, afin de détecter les agents pathogènes et la résistance aux antimicrobiens ( RAM) qui peuvent menacer la santé humaine. »

Vous vous êtes "vaccinés" pour voyager, pour être libres ? Vous voilà tous coincés, soumis…

Saurez-vous dire NON à la prochaine campagne de vaccination ? https://t.co/5wIJQQFDdK — Denis Agret (@AgretDenis) November 17, 2022

Et puis ce qui suit est introduit à l’article 23 :

Nous reconnaissons l’importance des normes techniques et des méthodes de vérification partagées, dans le cadre du RSI (2005), pour faciliter les voyages internationaux fluides, l’interopérabilité et la reconnaissance des solutions numériques et des solutions non numériques, y compris la preuve des vaccinations .

Nous soutenons la poursuite du dialogue international et de la collaboration sur la mise en place de réseaux mondiaux de confiance en matière de santé numérique dans le cadre des efforts visant à renforcer la prévention et la réponse aux futures pandémies, qui devraient capitaliser et s’appuyer sur le succès des normes existantes et des certificats numériques COVID-19 .

Fait intéressant, le paragraphe suivant de la déclaration formelle, l’article 24, poursuit en décrivant la nécessité pour les institutions mondiales de lutter contre la « désinformation ».

L’article 24 de la déclaration finale du G20 commence par « La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation de l’écosystème numérique et de l’économie numérique ».

Et mène ensuite à la déclaration suivante plus loin dans la section : « Nous reconnaissons l’importance de contrer les campagnes de désinformation, les cybermenaces, les abus en ligne et d’assurer la sécurité de l’infrastructure de connectivité . »

Ainsi, comme l’ont prédit de nombreuses personnes au début de la pandémie (qui ont toutes été rejetées et condamnées en tant que « théoriciens du complot »), une future proposition de passeport vaccinal standardisé s’accompagnera d’efforts pour une plus grande normalisation et une lutte contre la « désinformation » – susceptible d’inclure tout discours critique du type de régime que les dirigeants du G20 souhaitent mettre en place.

Quant au type de discours qui sera autorisé dans le cadre d’un tel programme, il est utile de rappeler les propos du Premier ministre néo-zélandais…

Retour sur un #G20 complètement fou !

Voyons ce que concoctent Ursula, Schwab et cie !

Nouvelle vidéo ➡️ https://t.co/53Qc7lPCBF — Florian Philippot (@f_philippot) November 17, 2022

