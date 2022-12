( NaturalHealth365 ) Dans un peu de nouvelles malvenues, les scientifiques ont découvert que les humains deviennent moins intelligents. Dans une étude publiée dans Actes de l’Académie nationale des sciences , deux chercheurs norvégiens ont étudié les résultats des tests de plus de 730 000 jeunes hommes et ont découvert que les scores de QI baissaient – à hauteur de sept points par génération.

Une étude britannique récente – qui a démontré que les scores de QI ont chuté de 2,5 à 4,3 points chaque décennie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – contribue à corroborer les résultats de la recherche norvégienne.

Ces résultats contrastent fortement avec les résultats de la première moitié du XXe siècle, lorsque les scores de QI augmentaient régulièrement. (Le barrage de pesticides et de toxines environnementales introduits au cours de la seconde moitié du siècle pourrait-il nuire au fonctionnement du cerveau humain ? De nombreux experts en santé naturelle le pensent.)

Des chercheurs de Harvard avertissent que le fluorure dans l’eau peut abaisser les scores de QI

Fait : des études animales et humaines ont montré que le fluorure altère l’apprentissage et la mémoire.

Dans une méta-analyse publiée par l’Université de Harvard et impliquant 27 études différentes sur 22 ans, les auteurs ont constaté que les enfants qui vivent dans des zones où l’eau est fortement fluorée ont des scores de QI « significativement inférieurs » à ceux qui vivent dans des zones où l’eau est faible en fluor .

Les auteurs ont passé en revue des études menées en Chine rurale, qui n’ont pas été largement publiées.

Une étude a révélé que chaque augmentation de 0,5 mg / L des niveaux de fluorure de l’eau était associée à une réduction de 4,29 des scores de QI.

Les auteurs ont cité un rapport du National Research Council des États-Unis indiquant que le fluorure provoque une neurotoxicité – avec des enfants particulièrement à risque. « Le fluor affecte le développement du cerveau à des expositions bien inférieures à celles qui provoquent une toxicité chez les adultes », indique le rapport.

Le fluorure nuit à la santé du cerveau en provoquant des réductions des récepteurs de l’acétylcholine, en favorisant la formation de plaques bêta-amyloïdes (liées à la maladie d’Alzheimer), en altérant les systèmes de défense antioxydants et en augmentant l’absorption d’aluminium – encore une autre neurotoxine.

(Et voici un dernier fait dégoûtant sur le fluorure : les deux types de fluorure les plus courants dans l’eau potable, le silicofluorure de sodium et l’acide hydrofluorosilicique, sont des produits finaux de l’industrie des engrais et sont dûment classés comme déchets dangereux).

Double coup dur : l’exposition prénatale au diazinon et au chlorpyrifos associée à une baisse de l’intelligence

Des chercheurs de la Berkeley School of Public Health de l’Université de Californie ont découvert que l’exposition prénatale aux pesticides organophosphorés – tels que le chlorpyrifos et le diazinon – est associée à des scores d’intelligence plus faibles chez les enfants de sept ans.

L’équipe a évalué le QI en utilisant l’échelle d’intelligence de Wechsler pour les enfants, qui comprend des sous-catégories de développement telles que la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement.

Les chercheurs ont constaté que les enfants du sous-groupe présentant les niveaux les plus élevés d’exposition prénatale aux pesticides obtenaient en moyenne sept points de moins aux tests d’intelligence standardisés.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis affirment que l’exposition au diazinon et au chlorpyrifos se produit en mangeant des aliments provenant de cultures traitées avec ces produits chimiques (une autre raison de manger bio !)

L’exposition au plomb augmente le risque de troubles d’apprentissage

Les enfants ayant des niveaux élevés de plomb peuvent présenter des scores de QI inférieurs et des troubles d’apprentissage, ainsi que des problèmes de comportement tels que l’hyperactivité, l’incapacité à maintenir l’attention et l’agressivité.

L’EPA note qu’environ 1,7 million d’enfants sont actuellement touchés par la toxicité du plomb aux États-Unis seulement – près de 900 000 d’entre eux ont moins de six ans.

De plus, l’exposition au plomb pendant l’enfance peut causer des effets nocifs qui persistent à l’âge adulte. Dans une étude, un groupe de 281 jeunes adultes qui avaient été exposés au plomb dans leur enfance ont présenté des effets neurocomportementaux significatifs 20 ans après l’exposition.

Bien que le plomb n’existe plus dans l’essence du pays, on peut encore le trouver dans la peinture à base de plomb utilisée dans les vieilles maisons. (En fait, on estime que 5 à 15 millions de foyers aux États-Unis ont été identifiés comme « très dangereux » par le Département américain du logement et du développement urbain).

En plus d’un QI abaissé, les symptômes d’une exposition chronique au plomb comprennent des maux de tête, une mauvaise mémoire, une incapacité à se concentrer, un comportement aberrant, de l’irritabilité, de l’insomnie et des difficultés de langage, visuelles et motrices.

Les pertes de QI dues à l’exposition au mercure ont un prix élevé

Selon une nouvelle étude, la «fuite des cerveaux» due à l’exposition au mercure frappe l’Amérique dans le portefeuille.

Des chercheurs du Mount Sinai Center for Children’s Health and the Environment ont conclu que des niveaux de QI inférieurs liés à l’exposition au mercure dans l’utérus coûtent aux États-Unis 8,7 milliards de dollars par an en potentiel de perte de revenus.

(Remarque : L’EPA estime qu’environ 8 % des femmes américaines en âge de procréer ont suffisamment de mercure dans le sang pour mettre un fœtus en danger).

Le mercure met en péril la santé du cerveau en détruisant les neurones (cellules nerveuses du cerveau) et en diminuant la production de neurotransmetteurs vitaux, les « messagers chimiques » du cerveau.

Les amalgames dentaires « argentés » – composés à 50 % de mercure – sont une source courante d’exposition, ainsi que la consommation de poisson ou d’eau potable contaminés. Le mercure est également présent dans les pesticides, les laxatifs et les produits de peinture.

En plus de provoquer une mauvaise fonction cognitive et une baisse du QI, l’exposition au mercure peut provoquer des maux de tête, des hallucinations, des étourdissements, de l’anxiété et de la dépression.

Les ustensiles de cuisine en aluminium peuvent libérer un méli-mélo de métaux neurotoxiques

Selon une étude menée à l’Université d’Ashland, les ustensiles de cuisine en aluminium fabriqués dans les pays en développement peuvent contenir des quantités dangereuses de plomb et de cadmium, ainsi que des quantités malsaines d’aluminium.

En fait, les niveaux de résidus d’aluminium qui s’infiltraient dans l’eau de cuisson étaient six fois supérieurs à ceux autorisés par les directives alimentaires de l’OMS . Gardez à l’esprit (sans jeu de mots), l’aluminium est une neurotoxine – qui a été liée à une intelligence réduite. En vérité, il n’y a pas une seule raison (biologique) pour qu’une quantité quelconque d’aluminium se trouve à l’intérieur du corps.

Mais un danger supplémentaire réside dans le potentiel d’empoisonnement aux métaux lourds dû à la libération de plomb et de cadmium.

« L’exposition au plomb et au cadmium résultant de l’utilisation régulière de ces pots réduira considérablement le QI et les performances scolaires des enfants », a averti l’auteur de l’étude Jeffrey Weidenhamer, professeur de chimie à l’Université d’Ashland.

Bien sûr, il peut y avoir d’autres facteurs contribuant à la baisse des scores de QI dans le monde. Certains ont souligné des tests de QI plus rigoureux en général, tandis que d’autres ont blâmé la primauté des jeux vidéo sur la poursuite à l’ancienne (et génératrice de cerveaux) de la lecture de livres.

Mais on ne peut pas exclure les effets toxiques du fluorure, du diazinon, du chlorpyrifos, du mercure, du plomb et de l’aluminium.

Cette « sale demi-douzaine » a très probablement quelque chose à voir avec l’augmentation du déclin cognitif chez les adultes, l’augmentation des problèmes de comportement chez les enfants – et la baisse des scores de QI dans le monde.

