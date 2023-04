"Les ménages et les entreprises britanniques "doivent accepter" qu'ils sont plus pauvres et cesser de demander des augmentations de salaire et de pousser les prix à la hausse, a déclaré l'économiste en chef de la Bank of England."



Traduisons-le : "soyez pauvres et taisez-vous !" https://t.co/ePpJsAgODc