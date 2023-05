Bonjour Nicolas,

Merci grandement pour avoir été notre guide vers ce sublime Monastère de Sel hier, cette balade m’a fait du bien, les barreaux de ma prison ici se sont un peu écartés le temps de cette bonne lecture.

Des nouvelles fraîches d’Ukraine, mon ami me dit que depuis des mois beaucoup n’ont plus rien à manger et fouillent les poubelles pour trouver un peu de pourriture nourriture à se mettre sous la dent. Et ceci pour les affamés « les plus chanceux » qui ne craignent pas de sortir et d’être embarqués manu militari vers un front hachoir à viande vers l’est, c’est à dire les plus âgés, complètement abandonnés à leur sort. Les plus « jeunes » se terrent car ils n’ont pas envie d’être envoyés vers un autre Marioupol ou un autre Bakhmout. Il écrit que pour ce qui sert de gouvernement là bas, tout ce qui ne combat pas ne sert à rien et est donc complètement laissé de côté, sans aucune aide.

Le génocide de la race blanche avance bon train sur ses rails de coke aussi.

Ici lutte en mode solo plus que jamais, mon âme me chuchote que pour être sauvés, nous devons nous souvenir que le Patron a demandé il y a deux millénaires à ce qu’on persévère jusqu’à la fin, sans s’écarter de la Voie étroite afin de ne pas rater la petite Porte.

Donc plus de compromis. Aucun. Évidemment en face, ils apprécient très moyennement et me le font savoir… survols multiples de bruyants anges noirs et d’aciers à très, très ( trop ) basse altitude parfois pour me rappeler ma place en enfer, des fois que j’aurais tendance à oublier que je suis de « ceux qui ne sont rien ». Ça m’apprendra à ne pas déclarer mes impôts et à leur écrire ( insolent en plus à ne pas vouloir tendre l’autre joug! ) sans langue de bois ce que j’en pense, enfonçant le clou pour la deuxième fois en trois ans après réception de leurs courriers à entête de « liberté égalité fraternité » ( la meilleure blague depuis deux siècles ) .

Un con damné qui vous souhaite bien du courage, car vous êtes courageux, tout comme des milliers de vrais résistants encore dans ce pays, et de la Chance aussi. Ça peut s’appeler la Grâce Divine, j’en ai été témoin très récemment, elle s’invite dans nos vies là où on l’attend le moins et dans les heures les plus sombres.

Il faut pour cela accepter de remettre toute son existence ( et sans compromis là non plus!!) entre les mains de Là-Haut, des Hiérarchies de Lumière qui oeuvrent plus que jamais au salut de nos âmes.

Je cite un inconnu pour terminer – trouvé sur un marque-page, vive la lecture! – criant de vérité à l’heure du Choix et du grand dépouillement pour l’ultime traversée :

« Apprenez que vous devez être complètement vaincu et dépossédé avant d’être enfin libre. C’est une lutte que vous devez entreprendre et perdre chaque jour. Pensez intensément à tout cela afin de découvrir la signification profonde de ce monde ».

Que ceux qui ont des oreilles…

http://echelledejacob.blogspot.com/2023/05/on-se-rapproche-de-la-fin-une-tres.html

http://echelledejacob.blogspot.com/2023/05/secheresse-en-espagne-moins-deau-pour.html

https://www.lasexta.com/noticias/economia/megacentro-datos-zuckerberg-talavera-reina-necesitara-600-millones-litros-agua-ano_20230509645a695a73ab380001f697cc.html

Une du Monde des Livres :

https://www.lemonde.fr/archives/article/2000/09/29/demons-du-web_3713686_1819218.html

Livre cité six fois dans cett thèse