Par Nicolas Bonnal – Mars 2019 – Source nicolasbonnal.wordpress.com

Le système occidental use de la peur pour se maintenir. Virus, terrorisme, chiites, climat, racisme, fascisme, Chine, sexisme, Poutine, ce qu’on voudra, tout justifie l’agenda.

Nous autres antisystèmes sommes aussi soumis à un feu croisé d’affolements divers : troisième guerre mondiale, faillite du système, acheter de l’or, fin des religions, culture Illuminati, disparition des libertés, de l’eau, de l’air, du reste… On en deviendrait drôle ! Cela n’empêche pas de continuer de cliquer et de laisser Assange à ses bourreaux.



Un qui en a bien parlé de cette conjonction du monde automatique moderne et de la croissance corrélée de la panique, c’est Ernst Jünger. Traité du rebelle, XIII…

« La peur est l’un des symptômes de notre temps. Elle nous désarme d’autant plus qu’elle succède à une époque de grande liberté individuelle, où la misère même, telle que la décrit Dickens, par exemple, était presque oubliée. »

Jünger évoque justement le Titanic ; on se souvient du succès effarant de ce film répugnant. Il écrit donc :

« Comment ce passage s’est-il produit ? Si l’on voulait nommer l’instant fatal, aucun, sans doute, ne conviendrait mieux que celui où sombra le Titanic. La lumière et l’ombre s’y heurtent brutalement : l’hybris du progrès y rencontre la panique, le suprême confort se brise contre le néant, l’automatisme contre la catastrophe, qui prend l’aspect d’un accident de circulation. »

Jules Verne a bien montré que l’automatisme (la civilisation mécanique) croissait avec la peur. Voyez les 500 millions de la Bégum qui montre la montée du péril parano allemand sur fond de grosse industrialisation. Il y a une grosse promesse, raconte Jünger, mais elle croît avec un grand risque et une grosse trouille :

« Il est de fait que les progrès de l’automatisme et ceux de la peur sont très étroitement liés, en ce que l’homme, pour prix d’allègements techniques, limite sa capacité de décision. Il y gagne toutes sortes de commodités. Mais, en contrepartie, la perte de sa liberté ne peut que s’aggraver. La personne n’est plus dans la société comme un arbre dans la forêt ; elle ressemble au passager d’un navire rapide, qui porte le nom de Titanic, ou encore de Léviathan. Tant que le ciel demeure serein et la vue agréable, il ne remarque guère l’état de moindre liberté dans lequel il est tombé. Au contraire : l’optimisme éclate, la conscience d’une toute-puissance que procure la vitesse. Tout change lorsqu’on signale des îles qui crachent des flammes, ou des icebergs. Alors, ce n’est pas seulement la technique qui passe du confort à d’autres domaines : le manque de liberté se fait sentir, soit que triomphent les pouvoirs élémentaires, soit que des solitaires, ayant gardé leur force, exercent une autorité absolue. »

Jünger a vu le lien entre les mythes grecs et le progrès technique, comme Anouilh, Giraudoux, Domenach, Cocteau et quelques autres. Le Titanic n’est pas seul en cause. C’est aussi le syndrome du radeau de la méduse, épisode affreux de notre histoire et qui rappelle que la méduse nous transforme en pierres (en cœurs de pierre).

Et nous finissons comme des bougies dans un tableau de Bosch :

« On pourrait élever une objection : d’autres ères de crainte, de panique, d’Apocalypse ont suivi leur cours, sans que ce caractère d’automatisme vînt les renforcer, leur servir d’accompagnement. »

Laissons ce point : car l’automatisme ne prend ce caractère terrifiant que s’il s’avère être l’une des formes, le style même de la fatalité, dont Jérôme Bosch donnait déjà une représentation incomparable.

Mais Jünger souligne l’essentiel. Nous crevons de trouille et c’est la marque du monde moderne (la vie aurait dû rester un « risque à courir, pas un problème à résoudre », comme dit un Bernanos écœuré) :

« On constatera que presque tous, hommes ou femmes, sont en proie à une panique telle qu’on n’en avait plus vu dans nos contrées depuis le début du Moyen Age. On les verra se jeter avec une sorte de rage dans leur terreur, en exhiber sans pudeur ni retenue les symptômes. »

On veut se cacher (collapsologues, catastrophistes, apocalyptiques, à vos bateaux, à votre or, à vos cavernes !) :

« On assiste à des enchères où l’on dispute s’il vaut mieux fuir, se cacher ou recourir au suicide, et l’on voit des esprits qui, gardant encore toute leur liberté, cherchent déjà par quelles méthodes et quelles ruses ils achèteront la faveur de la crapule, quand elle aura pris le pouvoir. »

L’automatisme progresse évidemment avec la panique, et dans le pays qui reste le plus avancé, l’Amérique :

« La panique va s’appesantir, là où l’automatisme gagne sans cesse du terrain et touche à ses formes parfaites, comme en Amérique. Elle y trouve son terrain d’élection ; elle se répand à travers des réseaux dont la promptitude rivalise avec celle de l’éclair. Le seul besoin de prendre les nouvelles plusieurs fois par jour est un signe d’angoisse ; l’imagination s’échauffe, et se paralyse de son accélération même. »

Jünger va même plus loin ici :

« Toutes ces antennes des villes géantes ressemblent à des cheveux qui se dressent sur une tête. Elles appellent des contacts démoniaques. »

Nous avons parlé du rôle narcotique de l’info dans un texte ici-même, en citant Platon, Théophraste, Fichte et Thoreau. Reprenons Thoreau :

« À peine un homme fait-il un somme d’une demi-heure après dîner, qu’en s’éveillant il dresse la tête et demande : « Quelles nouvelles ? » comme si le reste de l’humanité s’était tenu en faction près de lui. Il en est qui donnent l’ordre de les réveiller toutes les demi-heures, certes sans autre but ; sur quoi en guise de paiement ils racontent ce qu’ils ont rêvé. Après une nuit de sommeil, les nouvelles sont aussi indispensables que le premier déjeuner. »

Dites-moi, je vous prie, qu’importe ce qui a pu encore arriver à quelqu’un, n’importe où sur ce globe ?

Nous risquons toujours la guerre avec la Chine et la Russie, comme durant la Guerre Froide. Jünger remarque :

« Il est certain que l’Est n’échappe pas à la règle. L’Occident vit dans la peur de l’Est, et l’Est dans la peur de l’Occident. En tous les points du globe, on passe son existence dans l’attente d’horribles agressions. Nombreux sont ceux où la crainte de la guerre civile l’aggrave encore. »

La machine politique, dans ses rouages élémentaires, n’est pas le seul objet de cette crainte. Il s’y joint d’innombrables angoisses. Elles provoquent cette incertitude qui met toute son espérance en la personne des médecins, des sauveurs, des thaumaturges. Signe avant-coureur du naufrage, plus lisible que tout danger matériel.

Ce naufrage n’est pas très prometteur d’autant que la solution semble impossible. Jünger envoie promener le yoga, pourtant recommandé avec la Kabbale dans Sex and the City :

« Reste à signaler une source d’erreurs – nous songeons à la confiance en l’imagination pure. Nous admettrons qu’elle mène aux victoires spirituelles.

Mais notre temps exige autre chose que la fondation d’écoles de yoga. Tel est pourtant le but, non seulement de nombreuses sectes, mais d’un certain style de nihilisme chrétien, qui se rend la tâche trop facile. On ne peut se contenter de connaître à l’étage supérieur le vrai et le bon, tandis que dans les caves, on écorche vifs vos frères humains. »

Reconnaissons que nous avons progressé. On les écorche moins vifs, on les bourre vifs et on les surinforme vifs. Mais passons. Jünger encore pour conclure (si c’est encore possible) :

« Car nous ne sommes pas impliqués dans notre seule débâcle nationale ; nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle, où l’on ne peut guère dire, et moins encore prophétiser, quels sont les vrais vainqueurs, et quels sont les vaincus. »

Comme on sait Jünger défend le recours aux forêts. Comme on sait aussi les montagnes sont bourrées de parkings payants et nous venons d’apprendre que dans les Pyrénées, la balade sera payante. On paiera un automate. Mais ne paniquons pas !

Bonne continuation…

https://www.rt.com/news/580573-nuclear-war-blinken/

La guerre nucléaire pas pire que le changement climatique – Blinken

Les températures plus chaudes sont la «menace existentielle» numéro un pour le monde, a affirmé le chef de la diplomatie américaine

Antony Blinken s’adresse aux journalistes du département d’État à Washington DC, le 17 juillet 2023 © AP / Manuel Balce Ceneta

La menace d’anéantissement nucléaire n’est pas plus grave que la menace du changement climatique, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Les détracteurs de Blinken soutiennent que Washington risque une guerre nucléaire en armant l’Ukraine.

Lors d’une apparition sur 60 Minutes Australia dimanche, on a demandé à Blinken si la guerre nucléaire ou le changement climatique représentaient « la plus grande menace pour l’humanité ».

« Eh bien, vous ne pouvez pas, je pense, avoir une hiérarchie », a-t-il répondu. « Il y a certaines choses qui sont au premier plan… y compris les conflits potentiels, mais il ne fait aucun doute que le climat représente un défi existentiel pour nous tous. »

« Donc, pour nous, c’est le défi existentiel de notre époque », a-t-il poursuivi, ajoutant que cela « ne signifie pas qu’entre-temps, il n’y a pas de graves défis à l’ordre international comme l’agression de la Russie contre l’Ukraine ».

Alors que juillet devrait devenir le mois le plus chaud de l’histoire, l’ONU a appelé à une « action accélérée » pour réduire les émissions de carbone, y compris la fin mondiale de l’utilisation du charbon d’ici 2040. Plus tôt cet été, l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, a exigé une refonte du système agricole mondial pour réduire les émissions de carbone de l’agriculture dans le but d’éviter « un demi-degré de réchauffement d’ici le milieu du siècle ».

En savoir plus

Des experts russes lancent une réprimande collective pour appeler à une frappe nucléaire préventive

En Ukraine, cependant, l’administration du président Joe Biden poursuit sa politique de soutien illimité à l’armée de Kiev. Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont armé l’Ukraine de missiles à longue portée et discutent actuellement de la fourniture d’avions de combat de fabrication américaine à Kiev, au milieu des avertissements répétés de Moscou selon lesquels de telles armes augmentent considérablement les chances d’une guerre totale entre la Russie et l’ouest.

Les forces de Kiev ont également tenté à plusieurs reprises de cibler les centrales nucléaires russes, a averti le Kremlin au début du mois, accusant l’Ukraine et ses sponsors de « terrorisme nucléaire ».

Aux États-Unis, les avertissements concernant la menace imminente d’un conflit nucléaire sont principalement venus de l’aile isolationniste du Parti républicain. L’ancien animateur de Fox News Tucker Carlson et l’ancien président Donald Trump ont été deux des voix les plus fortes appelant à la fin du soutien des États-Unis à Kiev, Trump déclarant en avril que le monde faisait face à « la période la plus dangereuse » de l’histoire à cause de armes nucléaires et dirigeants «incompétents» à Washington.

« Chaque jour, cette bataille par procuration se poursuit, nous risquons une guerre mondiale », a déclaré Trump en mars, affirmant que « nous devrions soutenir le changement de régime aux États-Unis » pour éviter ce risque.

