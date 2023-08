🤣ANNE HIDALGO,MAIRE DE PARIS,

SACRÉE PARMI LES «URBANISTES LES PLUS INFLUENTS DU MONDE» !

On va bientôt nous expliquer que Hidalgo s'est hissée au rang des plus grands urbanistes de l'histoire ?

Une sorte de fille spirituelle de Michel-Ange et du Baron Haussmann du XXIe siècle.. https://t.co/NJJzZeivSE