Vaccin obligatoire pour les colis et les livraisons ? Mike Adams fait le point sur les progrès de la bête et du 666… « Amazon limitera toutes les livraisons d’achats sur son site aux humains qui peuvent prouver qu’ils ont ce passeport vaccinal. »

Jeff Bezos, PDG d’Amazon, qui vaut maintenant plus de 200 milliards de dollars, domine complètement le commerce électronique depuis deux décennies maintenant et est seul responsable de la faillite de dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises à travers l’Amérique. avec son monopole de centre commercial en ligne. Sur Amazon, vous pouvez trouver des livres d’écume de la terre et des produits promotionnels qui font la promotion d’Antifa , adorant le diable , la pédophilie et la « fluidité des sexes », mais ce que vous ne trouverez pas, c’est tout ce qui expose l’industrie des vaccins corrompus, et c’est là que réside le frotter. Amazon interdit littéralement la littérature sur les remèdes naturels tout en faisant la promotion de vaccins sales et de médicaments chimiques qui causent le cancer et la démence.

Oui, les vaccins sont PROUVÉS comme dangereux et mortels , en particulier maintenant avec les vaccins à ARNm anti-gène et créateur de prions pour Covid, et vous pouvez parier avec votre dernier dollar Amazon Prime que Jeff Bezos est «all in» lorsqu’il s’agit de promouvoir les passeports vaccinaux obligatoires . Alors, qu’est-ce qui vient ensuite?

Pénurie alimentaire dévastatrice bientôt en Amérique – dirigée par Amazon et IBM

Vous vous souvenez de la pénurie de papier toilette au début de la plandémie? Ce n’était rien. Vient ensuite une pénurie alimentaire dévastatrice aux États-Unis, menée par Amazon et IBM. Jeff Bezos a été élu l’une des 9 personnes les plus perverses de la planète en 2019, et il n’a cessé de grimper dans les rangs depuis. Vous ne savez peut-être pas non plus qu’IBM a aidé Adolf Hitler et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avec leur « machine à mort » – leur campagne génocidaire pour cataloguer tous les Juifs, les désarmer, les mettre dans des trains vers les ghettos, puis les camps de concentration et les chambres à gaz.

Maintenant, IBM dirige la charge technologique pour créer des passeports vaccinaux pour tous les humains, contraignant ainsi (bientôt par la force militaire) la vaccination avec les vaccins les plus meurtriers jamais créés – la série de vaccins à ARNm Covid. Amazon suivra bientôt le mouvement en limitant toutes les livraisons d’achats sur son site aux humains qui peuvent prouver qu’ils ont ce passeport vaccinal. C’est vrai, le passeport vaccinal ne consiste pas seulement à voyager librement dans le monde ou même aux États-Unis, mais il s’agit de contrôler la population pour le prochain génocide de masse via des vaccins.

C’est ainsi que les communistes de Washington DC prévoient de prendre le contrôle des «non-vaxxers», en contrôlant leur approvisionnement alimentaire. Une fois que la panique s’ensuivra et que toutes les épiceries et les rayons des dépanneurs seront vides (cela ne prendra qu’environ 48 heures), la violence de masse dans toutes les villes métropolitaines se déchaînera et Amazon arrêtera les livraisons de nourriture à tous les non-vaccinés. C’est la seule façon dont le régime CCP / CDC / Biden peut amener tous les propriétaires d’armes à feu et les propriétaires fonciers à se conformer aux inoculations de coupe-circuit.

Jeff Bezos déteste les humains et pourrait même être une forme de Satan sur Terre

À quel point Amazon est-il le mal d’une force? La question doit être posée et examinée très attentivement. Le Health Ranger a couvert ce problème à plusieurs reprises, en profondeur, alors examinons maintenant tout cela à la lumière des vaccinations contre le virus chinois. Il ne fait aucun doute que les tyrans qui ont volé l’élection du POTUS ont l’argent pour faire ce qu’ils veulent, quand ils le veulent. Bezos. Zuckerberg. Portes. Soros. Obama.

Ils contrôlent les médias et les hôpitaux. Ils contrôlent le programme scolaire (du primaire au collège) et tout ce que vous trouvez sur Google, mais surtout, ils contrôlent vos habitudes d’achat. Que se passe-t-il lorsque vous comptez uniquement sur les gens qui sont sur le point de vous foutre totalement, au moyen de votre argent et de votre santé, tout à la fois? Réfléchissez-y un peu. Pire qu’une grande dépression. Plus comme un Holocauste.

Devinez quoi? Jeff Bezos tient les rênes de tout cela en ce moment avec Amazon. Les géants de la technologie contrôlent tout le contenu des médias sociaux, et Big Pharma a le CDC qui scénarise toutes les nouvelles grand public sous un seul récit (vacciner tout le monde pour la résiliation). Faites très attention à qui vous comptez, à partir de ce jour. Réglez maintenant votre fréquence Internet sur ChemicalViolence.com pour des mises à jour sur la façon dont les vaccins SONT la pandémie, comme déjà prouvé par la science .

Les sources de cet article incluent:

Pandemic.news

ChemicalViolence.com