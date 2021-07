» LE VOLET SANITAIRE

● Une «reprise forte» de l’épidémie accentuée par le variant Delta

«Une reprise forte de l’épidémie qui touche tout le territoire». Face à la propagation du variant Delta, Emmanuel Macron a prévenu des «difficultés» qui menacent. «Aussi longtemps que le virus circulera, nous serons confrontés à ce type de situation», a-t-il assuré, tout en appelant à recourir massivement à la vaccination.

À LIRE AUSSI :Face au variant Delta, les vaccins sont-ils assez efficaces pour atteindre l’immunité collective ?

● Le «pass sanitaire» étendu en août aux bars, restaurants, trains, avions, hôpitaux et maisons de retraite

Le pass sanitaire va être obligatoire pour les plus de 12 ans dans les «lieux de loisirs et de culture» de plus de 50 personnes dès le 21 juillet prochain. Il sera ensuite étendu à partir du début du mois d’août, et concernera le train, l’avion, les bars et les restaurants, ainsi que les hôpitaux, les maisons de retraite, et les établissements médico-sociaux. Cette liste pourra encore s’allonger par la suite, a précisé Emmanuel Macron. Concrètement, l’accès à ces lieux sera réservé à des personnes vaccinées depuis plus de quinze jours, ou à celles qui ont réalisé un test PCR ou antigénique négatif récent.

À LIRE AUSSI :La vaccination obligatoire pour les soignants peut-elle être adoptée dès le mois de juillet ?

À VOIR AUSSI – Emmanuel Macron étend le pass sanitaire pour pousser à la vaccination

● Des restrictions locales pourront être décidées par les préfets en cas de taux d’incidence supérieurs à 200

Des restrictions territoriales pourraient être décidées en fonction des situations locales. Dans les départements «qui dépasseraient un taux d’incidence de 200 et verraient leur hospitalisation augmenter», «des mesures de freinage pourront être prises par nos préfets».

● L’épidémie sera présente «pour plusieurs mois encore de l’année 2022»

La stratégie du «vivre avec le virus» se poursuit. Selon Emmanuel Macron, l’épidémie sera présente «tout au long de cette année 2021 et sans doute pour plusieurs mois encore de l’année 2022». «Les semaines à venir» seront «celles de la mobilisation pour bloquer le virus», a-t-il prévenu.

● Campagnes de vaccination des collégiens, lycéens et étudiants à la rentrée

Dès la prochaine rentrée scolaire, des campagnes de vaccination «spécifiques» seront déployées auprès de tous les collégiens, les lycéens et les étudiants du pays. Ces derniers avaient été les plus tardivement concernés par les précédentes phases.

Recul grave des libertés individuelles, déconstruction de l’Etat, liquidation de notre système de protection sociale: la feuille de route de Macron est claire.



C’est encore les Français qui paieront l’imprévoyance et l’incompétence de nos dirigeants. Pour nous c’est non ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 12, 2021

À LIRE AUSSI :Les universités veulent que les étudiants aient accès au vaccin avant la prochaine rentrée scolaire

● Une campagne de rappel «dès la rentrée» pour les catégories vaccinées début 2021

Les premières catégories de la population à avoir bénéficié du vaccin, au début de l’année 2021, seront éligibles «dès la rentrée» à une campagne de rappel. Elle leur permettra de bénéficier d’une nouvelle injection «selon le même système et dans les mêmes conditions que la ou les premières».

● Renforcement des contrôles aux frontières, isolement contraint des voyageurs non vaccinés

Les personnes provenant de pays «à risque» seront soumises à des contrôles renforcés, a indiqué Emmanuel Macron. Un isolement contraint sera également imposé à tous les voyageurs non vaccinés à compter du 21 juillet.

À LIRE AUSSI :Covid-19 et voyage : variant Delta, pass sanitaire, vaccin, restrictions… Où peuvent aller les Français cet été ? Nos cartes actualisées

● L’état d’urgence sanitaire de nouveau déclaré à La Réunion et en Martinique

L’état d’urgence sanitaire sera déclaré dès mardi en Conseil des ministres pour la Martinique et La Réunion. Un couvre-feu sera instauré dans ces deux territoires ultramarins.

À LIRE AUSSI :Vacances d’été en Outre-mer : l’état d’urgence rétabli en Martinique et à La Réunion

À VOIR AUSSI – Un couvre-feu instauré en Martinique et à la Réunion, annonce Emmanuel Macron

ANTOINE :

ce sont 6 millions de personnes qui peuvent lui sortir le mot de cambronne :

– 1,5 millions de soignants

– 2 millions dans la culture

– 2 millions dans le tourisme

– 0,5 millions dans la sécurité (gendarmes, policiers, militaires) qui refuseront de faire les basses besognes du régime.

6 millions, ce sont un quart des actifs.