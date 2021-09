Les promoteurs de vaccins tentent de diviser le monde en vaxxed vs unvaxxed en refusant aux personnes non vaccinées l’accès à la société (via les passeports vaccinaux). Mais ils vont subir un choc… et une torsion. La véritable division qui se produira se situera entre les personnes vaccinées endommagées et les personnes non vaccinées non endommagées.

Les personnes vaccinées endommagées :

Souffrez de dommages cognitifs qui ressemblent beaucoup à une accélération du retard mental.

Souffrez de dommages cardiovasculaires qui les empêchent d’effectuer des tâches normales et banales, comme porter un sac d’épicerie dans un escalier.

Souffrent d’infertilité et de troubles de la reproduction qui les rendent incapables de se reproduire.

Souffrez de dommages auto-immuns qui entraînent des risques extrêmes d’EIM et d’hyper-inflammation lors de l’exposition à de futurs agents pathogènes circulants.

Les personnes non endommagées, en revanche, sembleront posséder des « super pouvoirs » dans leur capacité à penser et à fonctionner de manière normale et saine. Alors que la moitié de la société vaccinée sera physiquement et mentalement handicapés, les personnes non vaccinées maintiendront leurs facultés complètes et leur capacité d’avoir des enfants et de participer à la société.

Les vaccinés pensent avoir des passeports pour la liberté, mais ils ont vraiment acheté des billets pour l’Enfer.

La vraie ironie dans tout cela est la façon dont les personnes vaccinées pensent avoir accès au monde via des passeports vaccinaux, mais elles passeront principalement le reste de leur vie dans des hôpitaux, des canapés, des lits ou des cercueils parce que leur corps et leur cerveau ne fonctionneront pas façon qu’ils avaient l’habitude de faire. En se faisant vacciner, nombre de ces personnes qui s’imaginent être supérieures aux autres finiront en réalité :

Incapable de réussir une grossesse ou de porter un enfant à terme.

Incapable de participer à des activités de plein air nécessitant un réel niveau d’effort.

Incapable d’occuper des emplois autres que les travaux subalternes, en raison de la perte de la fonction cognitive.

Incapable de socialiser de manière significative avec la famille et les amis en raison de pertes de cognition et de mémoire à court terme.

(La bonne nouvelle est que je pense que les personnes qui se tournent vers la nutrition peuvent surmonter une grande partie des dommages causés par les premiers vaccins aux protéines de pointe, mais elles doivent arrêter de s’empoisonner avec des injections de rappel, sinon rien ne pourra les sauver.)

Essentiellement, ceux qui reçoivent des injections de protéines de pointe dans leur quête d’un passeport vaccinal s’inscrivent en fait pour une vie de souffrance vaccinale. Ils seront prisonniers dans leur propre corps aussi longtemps qu’ils vivront, ce qui ne sera peut-être pas beaucoup plus longtemps s’ils continuent à prendre des « injections de rappel » de protéines de pointe.

Ces injections de rappel, bien sûr, sont beaucoup plus faciles à promouvoir auprès des personnes qui ont déjà été endommagées cognitivement par les deux premières injections, souffrant de troubles du raisonnement et d’instabilité émotionnelle. Nous en assistons maintenant chez les personnes vaccinées alors qu’elles crient et condamnent les autres dans des diatribes folles que vous pouvez trouver sur TikTok et YouTube.

Soyez témoin de la folie par vous-même :

Si vous voulez avoir des «super pouvoirs» par rapport aux masses vaccinées endommagées et handicapées, invoquez simplement l’immunité naturelle et battez covid avec votre système immunitaire donné par Dieu. Bientôt, vous serez parmi ceux d’entre nous qui hériteront de la Terre alors que les vax-dommages reculent dans leurs maisons, leurs hôpitaux et leurs cercueils, toutes victimes de l’illusion suicidaire qui imagine que les armes biologiques à protéines de pointe vous protégeront d’une manière ou d’une autre d’une pandémie.

Écoutez plus de vérités percutantes dans le puissant podcast Situation Update d’aujourd’hui :

Macron annonce une possible extension du #PassSanitaire après le 15/11 ! Alors même que strictement rien ne peut le justifier, ça prouve définitivement que tout ceci est à 100% politique et en rien sanitaire !

Les parlementaires voteront-ils comme des toutous la prolongation ? ⤵️ pic.twitter.com/bCnCcy4kWv — Florian Philippot (@f_philippot) September 2, 2021





