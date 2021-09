Parmi tous les vaccins que j’ai connus dans ma vie, je n’ai jamais vu un vaccin qui dit que je dois porter un masque et maintenir une distance sociale même lorsque l’on est entièrement vacciné.

Je n’ai jamais entendu parler d’un vaccin qui ferait en sorte que je pourrais encore contracter ou répandre le virus même quand je suis entièrement vacciné. Je n’ai jamais été soudoyé par les établissements pour prendre le vaccin afin de gagner une voiture et/ou des prix en espèces.

Je n’ai jamais été jugé si je ne le prenais pas. Je n’ai jamais été victime de discrimination pour des voyages ou autres services réguliers. Les vaccins que j’ai listés ci-dessus ne m’ont jamais dit ou fait sentir que j’étais une mauvaise personne pour ne pas les avoir pris… Je n’ai jamais vu un vaccin menaçant la relation entre membres de la famille et/ou amis intimes. Je n’en ai jamais vu utilisé pour des gains politiques. Je n’ai jamais vu un vaccin menacer le gagne-pain, le travail, l’école, etc.

Je n’ai jamais vu un vaccin permettant à un enfant de 12 ans de remplacer le consentement de ses parents. Enfin, après tous les vaccins que j’ai répertoriés ci-dessus, je n’ai jamais vu un vaccin comme celui-ci, qui discrimine, divise et juge une société comme celle d’aujourd’hui. C’est un puissant vaccin! Il fait toutes ces choses mentionnées et pourtant, il ne fait pas ce pourquoi il a été conçu.

Pas de masque à la plage en Australie peut entraîner un déchaînement de violence policière !

L'Australie, c'est la tyrannie covidiste dans toute son horreur ! Courage aux Australiens et aux peuples du monde actuellement en lutte !