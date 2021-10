Une interview de Karen Kingston, analyste en biotechnogie, hier sur forbiddenknowledgetv.net. Stew Peters Show.

Les Australiens sont devenus obligés d’utiliser une application sur leur smartphone, la semaine dernière, c’est G2G.

« En fait c’est une avenue directe sur une plate-forme d’obéissance civile. Et par conséquent une plate-forme d’exécution si vous manifestez de la résistance et cela dépend de votre score.

Cette plate-forme découle de la patente américaine 20210082583. (sans doute aussi enregistrée en Australie) Methodes et systèmes pour donner la priorité aux traitements, à la vaccination et aux tests et /ou aux activités. Elles garantissent le respect de la vie privée.

Auteurs: Gal Ehrlich et Maier Fenster. Cette patente concerne les serveurs externes et les applications reliées à eux.

Vu la pandemie, les gouvernements peuvent donner l’ordre aux citoyens de télécharger l’appli. Ceci pour aider le gouvernement pour la logistique et la vaccination. «

Votre location sera connue ainsi que vos interactions avec d’autres usagers. Des algorithmes vont faire cela. La patente continue :

» cette appli enverra des messages aux citoyens pour leur rappeler les précautions à prendre et convoquera ceux ci pour la vaccination. Certaines zones contagieuses seront interdites d’accès.

Kingston continue :

» cette appli aide la police de l’ouest australien à protéger la communauté, dit ce site. Elle vérifie les gens en quarantaine. Il y a reconnaissance faciale et location. Donc vous voilà astreint à résidence. On vous envoie des messages réguliers et vous avez cinq minutes pour un selfie de vous. Si vous manquez à l appel, l appli vous envoie un second message. Vous donnerez la raison de votre oubli et la police déterminera s’il y a lieu de venir chez vous ou pas. Si vous manquez le second appel, vous en donnerez la raison et si ça continue dans ce style yous aurez une amende qui va jusqu’à 50.000 aus$ ou bien la prison.

Est ce que ma photo ira dans les fichiers de la police ? Oui mais c’est pour vérifier le statut Covid uniquement. Le gouvernement possède votre temps.

« Si vous allez sur la patente section 352, on explique que la composition du vaccin est révélée par l’OMS. L’OMS confirme que le kit s’adresse aux super contaminateurs. Là Kingston cite une loi Obama Care ou le consentement du sujet n’est plus requis dans une situation d’urgence. Donc le gouvernement a décidé que nous devrions ignorer le fait qu’on nous injecte un dispositif intelligent. Dans la section 400 de la patente ils disent que la teneur du vaccin dépend de notre comportement.