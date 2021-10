PAR TYLER DURDENSAMEDI 16 OCTOBRE 2021 – 09:20

Le journal allemand BILD rapporte que l’état de Hesse a adopté une motion qui permettra aux magasins d’alimentation de décider s’ils veulent interdire l’entrée aux personnes non vaccinées.

La pression sur les non vaccinés grandit et grandit ! En Hesse, tous les détaillants, y compris le supermarché, peuvent désormais décider eux-mêmes s’ils souhaitent mettre en œuvre la règle 3G (vaccinés, testés, récupérés) ou la règle 2G – jusqu’à présent, il n’y a eu aucune restriction d’accès dans les supermarchés pour donner à chacun la possibilité de la subvention des services de base. La Chancellerie d’État de Hesse confirme à BILD que le « modèle d’option 2G » s’applique également au secteur de la distribution alimentaire.

Un rapport en anglais sur les notes de développement « les réglementations 2G font référence aux lieux publics où seules les personnes vaccinées ont la possibilité d’entrer. «

Les soi-disant règles 3G exigent toujours que toute personne souhaitant entrer dans un bâtiment prouve qu’elle a été testée négative, mais les règles 2G suppriment complètement cette option.

Le gouvernement allemand avait exclu les supermarchés et les magasins vendant des articles essentiels de la plupart des restrictions, mais le gouvernement de Hesse a maintenant confié cette décision aux magasins.

L’État fédéral abrite plus de six millions d’habitants et comprend la grande ville de Francfort.

Cette décision signifie qu’un total de huit États fédéraux en Allemagne permettent désormais aux entreprises et aux organisateurs d’événements d’instituer l’option dite 2G.

Quel est le but de ce mouvement ? Faire littéralement mourir de faim les personnes qui refusent de se faire vacciner ?

Comme nous l’avons signalé précédemment , des images de France montrent comment certains magasins tentent d’empêcher l’entrée des personnes sans passeport vaccinal, malgré le fait que la loi sur les passeports COVID du pays stipule que les détaillants d’une superficie inférieure à 20 000 mètres carrés sont censés être exempter.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, le personnel des supermarchés a menacé d’appeler la police après qu’un homme qui était médicalement dispensé de porter un masque ait refusé de porter un autocollant jaune que le personnel a tenté de lui coller.

