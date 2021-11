Le milliardaire amazonien a partagé avec enthousiasme ses prédictions sur ce à quoi ressemblera la civilisation humaine à l’avenir – avec lui en aidant personnellement à rapprocher cet avenir – lors d’une conférence au Forum annuel Ignatius à Washington, DC.

Il s’attend à ce que de vastes colonies spatiales cylindriques tournent pour créer une gravité artificielle pour que des millions d’habitants prennent en charge la plupart de la production industrielle. Pendant ce temps, la Terre sera transformée en une réserve naturelle avec un accès restreint similaire aux parcs nationaux américains aujourd’hui.

« Cet endroit est spécial, nous ne pouvons pas le gâcher », a déclaré le fondateur d’Amazon à propos de notre planète.

« Des millions de personnes passeront de la Terre à l’espace au fil du temps. Et c’est la vision de Blue Origin – des millions de personnes travaillant dans l’espace », a-t- il déclaré, se référant à sa propre entreprise.

« Au fil des siècles, la plupart ou la plupart des gens naîtront dans l’espace. Ce sera leur première maison. Ils naîtront sur ces colonies, ils vivront sur ces colonies. Ils peuvent visiter la Terre comme vous visiteriez le parc national de Yellowstone », a prédit Bezos.

LIRE LA SUITE

Les médias sociaux reculent alors que Bloomberg loue les «villes-usines» exurbaines d’Amazon comme «l’avenir de la classe ouvrière»

Il a déclaré que les colonies elles-mêmes « auront des rivières, des forêts et de la faune », ce qui a sans doute fait sortir son discours du domaine de la futurologie et vers une science-fiction optimiste. Amazon est tristement ingénieux lorsqu’il s’agit de presser ses employés pour chaque baisse de productivité. C’est pourquoi la description tout aussi rose des « villes-usines amazoniennes » résolvant les inégalités économiques aux États-Unis a été accueillie avec horreur lorsqu’elle a été proposée par un chroniqueur de Bloomberg en septembre.

Bezos a fait référence au physicien de Princeton Gerard O’Neill, qui a proposé le concept d’habitats spatiaux en 1976, comme source d’inspiration pour lui. Il a déclaré que le type d’expansion qu’il prévoyait était inévitable, si l’humanité veut se développer de manière durable.

« Cette Terre peut supporter, disons, 10 milliards de personnes dans une certaine mesure. Nous devrons travailler très dur pour trouver un moyen de le faire sans dégrader la planète… Le système solaire peut faire vivre un billion de personnes », a-t- il déclaré.

L’entrepreneur n’a pas commenté qui, selon lui, déciderait qui vivra sur Terre à l’avenir, à la demande de l’hôte de l’événement, Adi Ignatius. Si un précédent historique est un indicateur, les privilèges accordés par la richesse et le statut peuvent être impliqués.

Les avantages du statut de Bezos en tant que l’une des personnes les plus riches de la Terre ont été discutés dans l’interview, lorsque Bezos s’est vanté d’avoir réussi à faire une apparition dans sa franchise de films préférée, Star Trek.

« Ce n’était pas un contrat facile à obtenir », a-t- il déclaré à propos de son apparition dans le long métrage de 2006 « Star Trek: Beyond ». « J’ai insisté pour un rôle de conférencier, ce qui a compliqué tout le scénario », a-t- il déclaré.

Dans le film, Bezos portait des prothèses extraterrestres et avait une phrase: « Parlez normalement ». Il a dit qu’il « avait réussi », provoquant le rire du public.

En parlant de Blue Origin, le milliardaire a comparé son entreprise aux barnstormers des premiers jours de l’aviation. Il a déclaré que le fait d’emmener de riches touristes sur des vols suborbitaux les transformerait en « ambassadeurs de la Terre », qui plaideraient pour une augmentation de l’exploration spatiale au nom de la protection de notre planète. Cela donnera plus de ressources pour rendre la routine des voyages spatiaux habités, similaire à la façon dont les biplans d’autrefois ont évolué pour devenir les avions de ligne d’aujourd’hui, a-t-il déclaré.

« La partie difficile n’est pas le voyage dans l’espace – cette partie a été résolue dans les années 1960. Pas la réutilisabilité – la navette spatiale a en quelque sorte fait cela. La partie difficile est la réutilisabilité opérationnelle », a-t- il déclaré. « Il faut de la pratique pour bien faire les choses. »

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

https://www.rt.com/usa/540203-bezos-earth-population-limit/

https://www.lefigaro.fr/sciences/l-autriche-a-t-elle-raison-de-confiner-les-non-vaccines-20211115

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/immobilier-le-nombre-de-passoires-thermiques-mises-en-vente-explose-440fa31bfea2e6ae4841b0f2b586970e