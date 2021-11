Quelques jours seulement après que le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a décidé le confinement des personnes non vaccinées, des hommes politiques et des syndicats, appellent à un vaste soulèvement contre cette mesure liberticide unique au monde.

Le leader du Parti de la Liberté(FPÖ) Herbert Kickl, a appelé à une « mégamanifestation » le 20 novembre à Vienne.

Peu après, le président du syndicat des forces armées autrichiennes (le FGÖ) Manfred Haidinger lui a emboîté le pas et s’est associé à cette démarche dans une lettre publiée le 14 novembre. Il entend « défendre les droits et libertés fondamentaux ». Le FGÖ précise que « tout le monde » est autorisé à manifester, même en cas de confinement !

L’obligation de contrôle imposé par le ministre de l’Intérieur, Karl Nehammer a d’ores et déjà été rejetée par le syndicat de la police. En outre, l’Union des Forces armées autrichiennes annoncent qu’elles participeront à ce grand rassemblement de Vienne.

Très peu touché par la #Covid_19 avant la vaccination, l'#Iceland, qui connait une explosion record du nombre de cas, vacciné à 87,% et quasi 100% chez les + de 18 ans, réinstaure les restrictions. Trop bien ces #vaccins.https://t.co/aBIuiDAYHD — Mounotella (@mounotella) November 16, 2021

Le gouvernement paniqué

C’est une gifle retentissante pour le gouvernement qui, selon les médias autrichiens, se montre de plus en plus paniqué.

Le président des syndicats sociaux-démocrates (FSG) et du syndicat de la police, Hermann Greylinger, n’a laissé aucun doute dans une interview sur le fait que la police se sent incapable d’effectuer ces contrôles selon l’hebdomadaire Wochenblick.

Manfred Haidinger (FGÖ) ajoute dans sa lettre : « Nous précisons par la présente que la participation à des assemblées est un droit légal particulièrement protégé et qu’il est également pris en compte dans le projet d’ordonnance actuellement disponible. La participation et le déplacement dans toute l’Autriche sont autorisés. »

Même s’il est conseillé aux non-vaccinés de voyager en transports privés.

Le courrier rappelle enfin que « l’interdiction d’une réunion prévue par des citoyens ainsi que l’interdiction d’un rassemblement de partis politiques ont été reconnues illégales » par le tribunal administratif de Vienne.

https://odysee.com/@FlowerPower:b/A-VOIR-DANGER-OXYDE-DE-GRAPHENE-ET-5G:2

Crétinisme de souche (après six minutes) ici :

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/11/multiplication-par-cinq-des-deces.html

Covid : malgré une population vaccinée à 99%, #Gibraltar annule les célébrations officielles de Noël



➡️https://t.co/XZ5e0Z5oLK pic.twitter.com/e71sgezytX — RT France (@RTenfrancais) November 16, 2021

Lecteur :

Les gens ont un frigo plein ou à moitié plein, un chien à faire pisser 3 fois par jour, un peu de jus dans la caisse et des séries télés à voir pour S’oublier c’est tout ce qui compte vraiment cette « vérité » leur suffit.