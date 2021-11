Le “Real-Time News” israélien rapporte : Breaking news : augmentation de 500% des décès – SCD/SUD des joueurs de la FIFA en 2021.

Pas 24 athlètes, pas 30, ni 75 – Depuis décembre, 183 athlètes et entraîneurs professionnels se sont soudainement effondrés ! 108 d’entre eux sont morts ! Selon la littérature, le phénomène de l’effondrement d’un athlète pour des raisons non liées à une blessure est rare.

Alors, quelle est la cause de cette soudaine épidémie ?

L’épidémie d’athlètes

Depuis décembre, 183 athlètes professionnels, entraîneurs et athlètes universitaires et jeunes se sont brusquement effondrés et 108 sont décédés. Certains athlètes, comme les stars du football Sergio Aguero et Christian Eriksen, se sont effondrés en plein match, devant les spectateurs. La cause principale : Problèmes cardiaques – myo/péricardite, arrêt cardiaque et crises cardiaques. Quelles sont les causes de l’épidémie soudaine? Recherche d’actualités en temps réel.

Sergio Aguero étendu

Eriksen frôle la mort

La saga Kyrie Irving et son refus de vacciner Corona ne cesse de remuer la NBA et le monde du sport. La star des Brooklyn Nets n’a pas reculé devant la décision même après que l’équipe a annoncé qu’Irving ne serait pas autorisé à assister à des matchs ou à s’entraîner avec ses coéquipiers jusqu’à ce qu’il soit vacciné, une décision qui lui aurait valu de perdre 17 millions de dollars. “C’est ma vie”, a-t-il déclaré jeudi dernier dans le cadre du Live sur son compte Instagram , qui a recueilli une vue d’environ 100 000 abonnés.

“C’est mon corps. Et tu me dis quoi faire de mon corps… Je suis coincé avec ce en quoi je crois. C’est aussi simple. Il ne s’agit pas d’être anti-Wax ou d’être d’un côté ou de l’autre. C’est juste être fidèle à ce que “Ce que je ressens est bon pour moi … si je vais être calomnié parce que j’ai plus de questions et que je prends le temps de prendre des décisions avec ma vie, alors c’est ce que c’est … je’ Je suis conscient des implications de mes décisions pour ma vie.”

Mais Irving n’est pas le seul à refuser la demande sans équivoque de la NBA de se faire vacciner comme condition de capacité à jouer. La presse les qualifie d’un ton moqueur de “refuseurs de vaccins”. La NBA est déjà passée des menaces à l’action, et pourtant, selon le magazine Rolling Stone , environ 50 à 60 joueurs de la NBA n’ont pas été vaccinés contre Corona.

“Je vais continuer à faire ce en quoi je crois … ce qui est bon pour une personne n’est pas bon pour une autre. Ce ne sont pas vos affaires” , a récemment déclaré le joueur des Golden State Warriors Andrew Wiggins , tandis que la star des Washington Wizards, Bradley Bill, a explicitement exprimé scepticisme dans une interview avec le Washington Post Vaccins Corona.

“Je voudrais une explication. Pourquoi les personnes vaccinées sont-elles toujours infectées par le corona ? Si c’est quelque chose dont nous sommes censés être très protégés, c’est drôle que cela ne fasse que réduire vos chances d’aller à l’hôpital. Cela n’empêche personne de contracter corona, n’est-ce pas ?” Source : novembre 16, 2021 Par bertruxskydric

La boxeuse Julie Le Galliard, championne de France dans sa catégorie en 2015, meurt à 31 ans des suites du Covid-19

