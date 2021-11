PAR TYLER DURDENDIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 – 11:09

AP News les appelle « d’extrême droite », mais des dizaines de milliers de personnes épris de liberté ont défilé contre de nouvelles mesures de santé publique tyranniques, telles que des blocages partiels et complets, des passeports de santé et des vaccinations obligatoires, à travers l’Europe.

Des manifestations contre de nouvelles restrictions de virus ont été observées en Autriche, en Croatie, en Italie, en Irlande du Nord, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. En dehors de l’Europe, des manifestants ont été aperçus dans plusieurs villes du Canada, d’Australie, du Japon et même des États-Unis. Certains ont marqué samedi dans le cadre d’un rassemblement pour la « liberté mondiale » pour protester contre les restrictions COVID-19 et les mandats de vaccination.

Certains des rassemblements les plus intenses, qui se sont transformés en émeutes, ont eu lieu dans la ville portuaire de Rotterdam . Les affrontements entre manifestants et policiers ont commencé vendredi et se sont poursuivis jusqu’à samedi soir.

Les manifestants de nombreuses villes européennes ont partagé des points communs alors qu’ils marchaient pour préserver leur vie et leur liberté. Les gouvernements tentent de piller cela via des restrictions COVID accrues, des passeports de santé obligatoires et des vaccinations forcées.

La pire des restrictions, ou plutôt le pillage des libertés par le gouvernement, a eu lieu en Autriche, où les fermetures complètes commencent lundi. Les blocages à l’échelle nationale sont attendus pendant au moins dix jours, mais peuvent être prolongés à plus de deux semaines. Puis, d’ici le 1er février, le gouvernement rendra les vaccinations obligatoires (seulement 66 % des 8,9 millions d’Autrichiens sont complètement vaccinés). Bonne chance avec celui-là.

À Rome, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans le Circus Maximus de la capitale pour protester contre les certificats « Green Pass » requis sur les lieux de travail, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les sites sportifs et les gymnases, ainsi que pour les transports en commun.

« Les gens comme nous n’abandonnent jamais », pouvait-on lire sur la pancarte d’un manifestant.

Le recul contre le totalitarisme s’étend à toute l’Europe. Habituellement, « les Européens sont généralement plus dociles que les Américains en ce qui concerne les ordres du gouvernement. Mais même là, les citoyens protestent contre les gouvernements qui prennent le pouvoir au nom de la santé publique », a déclaré Thomas Lifson d’American Thinker .

Les peuples du monde s’éveillent à la tyrannie du gouvernement qui pille leur vie et leurs libertés alors que l’Homme de Davos, les élites mondiales et leurs fantoches politiques deviennent plus défavorables que jamais. Le mécontentement croissant parmi les citoyens et leurs gouvernements respectifs est dangereux – c’est ainsi que les révolutions commencent.

AUSTRALIA FINALLY SAYS NO pic.twitter.com/4Winq1Ov6f — Avi Yemini 🇦🇺🇮🇱 (@OzraeliAvi) November 20, 2021