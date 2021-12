Allez hop ! Démission du chancelier enfermiste et vaccinolâtre autrichien !

La malédiction de Covidkhamon sera terrible pour tous les covidistes !

➡️ Tremblez les peuples vont vous faire rendre gorge ! Tôt ou tard ! https://t.co/TkoAB2yish — Florian Philippot (@f_philippot) December 2, 2021

Mort soudaine d’une championne de taekwondo de 19 ans. Son entraîneur dit « ne pas comprendre du tout ce qui est arrivé à sa santé ».

L’horreur !

➡️ À quand la transparence et la vérité sur tous ces drames ?! https://t.co/1JVsGx8QUJ — Florian Philippot (@f_philippot) December 3, 2021

Petit texte perso à usage de copain non vacciné :

Un non vacciné pétaradant et rouspétant se croit encore rebelle : or j’en connais un comme ça qui veut continuer de vivre comme avant, frime, s’ébroue, rue (dans les brancards) et fait des kilomètres ; puis il s’ennuie et veut rentrer dans un bar et se fait mal recevoir ; il en essaie un autre, rebelote et fin de recevoir ; en réalité le non vacciné, qui refuse d’admettre qu’on a vingt mille morts par milliard de vaccinés (Léon Bloy : « le petit nombre des victimes tempérait ma joie »), se prend pour un rebelle alors qu’il prend benoitement l’habitude d’être traité comme un paria (voir Wikipédia) ou (dirait Nietzsche) un Tschandala ou un cagot du moyen âge (voir fiche Wikipédia et mon maître Louis Charpentier sur la vaste question). Je dis qu’il faut assumer sa misanthropie et son refus des règles de cette société en voie d’effondrement : suis-je clair ?

