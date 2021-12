Pourquoi se gêner ? L’ONU vient d’installer une statue géante à New York qui ressemble à la « bête » décrite dans le livre de l’Apocalypse : le satanisme apocalyptique comme religion officielle de l’humanité ; nos Ran-Tan-Plan vont-ils sentir confusément quelque chose ???

8 décembre 2021 par Michael SnyderPartagerTweeterS’abonner

L’une des statues les plus étranges que j’aie jamais vues de toute ma vie vient d’être érigée juste devant le siège des Nations Unies à New York. Quand j’ai entendu parler de cela pour la première fois, j’avais du mal à croire que l’élite mondiale serait si effrontée, et j’ai donc vérifié cela très attentivement. Malheureusement, ce n’est pas seulement une mauvaise rumeur. Cette statue absolument gigantesque s’appelle « Le gardien de la paix et de la sécurité internationales », et elle ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction. Il ne ressemble à aucune créature connue sur cette planète. Au lieu de cela, il semble ressembler de très près à une « bête » qui est décrite dans le livre de l’Apocalypse. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez voir des séquences vidéo de cette « bête » juste ici . Pensaient-ils vraiment qu’ils pouvaient mettre ça en place sans que personne ne s’en aperçoive ?

Si vous effectuez une recherche sur Google News pour cette statue, vous ne trouverez pas une seule histoire des médias grand public.

Espérons que cela changera bientôt, car les gens doivent le savoir.

Avant d’aller plus loin, permettez-moi de partager avec vous ce que les Nations Unies disent de cette nouvelle statue…

Un gardien de la paix et de la sécurité internationales est assis sur la place des visiteurs à l’extérieur du siège de l’ONU. Le gardien est une fusion de jaguar et d’aigle et offert par le gouvernement d’Oaxaca, Mexique @MexOnu. Il est créé par les artistes Jacobo et Maria Angeles.

C’est donc censé être une « fusion » d’un jaguar et d’un aigle.

Et juste par coïncidence, il a été peint aux couleurs LGBT.

D’accord…

Bien sûr, quand les chrétiens voient cette monstruosité, ils vont immédiatement penser à la « bête » qui est décrite dans Apocalypse chapitre 13…

2 Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d’un ours, et sa gueule comme la gueule d’un lion ; et le dragon lui donna sa puissance, et son siège, et une grande autorité.

Les jaguars et les léopards ont des constructions au moins quelque peu similaires, et donc je suppose que l’on pourrait faire valoir que le corps de la statue ressemble à l’un ou l’autre.

Quant aux pieds, ils semblent ressembler à ceux d’un ours, et il est à noter que les pieds sont d’une couleur totalement différente du reste du corps.

En ce qui concerne la gueule, pour moi, cela ressemble plus à la gueule d’un lion qu’à la gueule d’un jaguar.

Vous pouvez voir des photos de lions avec la gueule ouverte ici et des photos de jaguars avec la gueule ouverte ici . Faites une comparaison et décidez par vous-même.

Quant aux ailes, je suppose qu’on pourrait soutenir qu’elles ont été modelées d’après les ailes d’aigle.

Mais dans les traditions anciennes, les dragons auraient également des ailes, et il est intéressant de noter qu’un « dragon » est spécifiquement mentionné dans Apocalypse chapitre 13.

Demain matin, Apocalypse 13 devrait faire partie de ma lecture régulière de la Bible.

Juste une autre « coïncidence » je suppose.

Plus loin dans Apocalypse chapitre 13, nous apprenons que cette « bête » que l’apôtre Jean a montrée représente l’Antéchrist qui gouvernera le monde entier pendant les jours de la Grande Tribulation…

4 Et ils adorèrent le dragon qui a donné le pouvoir à la bête ; et ils adorèrent la bête, disant : Qui est semblable à la bête ? qui est capable de lui faire la guerre ? 5 Et il lui fut donné une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes ; et le pouvoir lui fut donné de continuer quarante-deux mois. 6 Et il ouvrit la bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans les cieux. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre; et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, et les langues, et les nations. 8 Et tous ceux qui habitent sur la terre adoreront celui dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l’Agneau immolé dès la fondation du monde. 9 Si quelqu’un a une oreille, qu’il entende. 10 Celui qui conduit en captivité ira en captivité ; celui qui tue par l’épée doit être tué par l’épée. Voici la patience et la foi des saints. 11 Et je vis une autre bête qui montait de la terre ; et il avait deux cornes comme un agneau, et il parlait comme un dragon. 12 Et il exerce tout le pouvoir de la première bête devant lui, et fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. 13 Et il fait de grands prodiges, de sorte qu’il fait descendre du feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes, 14 Et séduit les habitants de la terre au moyen de ces miracles qu’il avait le pouvoir de faire aux yeux de la bête ; disant à ceux qui habitent sur la terre, qu’ils devraient faire une image à la bête, qui a eu la blessure par une épée, et a vécu. 15 Et il avait le pouvoir de donner vie à l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle à la fois, et que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. 16 Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque dans leur main droite ou sur leur front : 17 Et que nul ne pût acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. 18 Voici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête : car c’est le nombre d’un homme ; et son nombre est six cent soixante-six.

Si cette statue était en fait délibérément calquée sur la « bête » d’Apocalypse 13, serait-il possible que les Nations Unies viennent de sortir un énorme « tapis de bienvenue » pour l’Antéchrist ?

Pour en savoir plus sur le futur règne de l’Antéchrist, veuillez consulter mon nouveau livre intitulé « 7 Year Apocalypse » .

La statue qui vient d’être érigée devant le siège de l’ONU à New York rappelle également à beaucoup un passage du chapitre 7 de Daniel…

2 Daniel parla et dit : J’ai vu dans ma vision de nuit, et voici, les quatre vents du ciel se sont battus sur la grande mer. 3 Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. 4 Le premier était comme un lion, et il avait des ailes d’aigle ; je le vis jusqu’à ce que ses ailes fussent arrachées, et il fut élevé de terre, et dressé sur ses pieds comme un homme, et un cœur d’homme lui fut donné. 5 Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours, et elle se dressa d’un côté, et elle avait trois côtes dans la gueule entre les dents ; et ils lui dirent ainsi : Lève-toi, dévore beaucoup chair. 6 Après cela, j’en vis un autre, semblable à un léopard, qui avait sur le dos quatre ailes d’oiseau; la bête avait aussi quatre têtes ; et la domination lui fut donnée. 7 Après cela, j’ai vu dans les visions nocturnes, et voici une quatrième bête, terrible et terrible, et extrêmement forte ; et il avait de grandes dents de fer : il dévorait et brisait en morceaux, et en frappait le résidu avec les pieds ; et il était différent de toutes les bêtes qui étaient avant lui ; et il avait dix cornes.

Ces passages prophétiques de la Bible sont très connus et les responsables de l’ONU ont dû se rendre compte que la statue serait liée à de tels passages par des millions et des millions de personnes dans le monde entier.

Mais ils l’ont quand même mis en place.

Chaque jour qui passe, les choses deviennent de plus en plus étranges et nous continuons à recevoir de plus en plus de signes que nous sommes à la fin des temps. Je pense que Ricky Scaparo, expert en prophéties bibliques, a très bien résumé les choses lorsqu’il a fait cette déclaration …

Je crois que le Seigneur révèle ces choses à ceux qui discernent spirituellement et s’éveillent en cette heure pour nous assurer que le temps de la fin approche et que nous devons être vigilants et rester dans la prière comme le « Jour du Seigneur » est à portée de main.

Inutile de dire qu’une statue géante de Jésus ne serait jamais autorisée juste à l’extérieur du siège de l’ONU à New York.

Mais même s’ils admettaient publiquement que cette statue représente l’Antéchrist, seule une très petite fraction de la population insisterait pour qu’elle soit retirée.

Nous vivons vraiment une époque très troublée et le décor est définitivement planté pour les événements cataclysmiques décrits dans le livre de l’Apocalypse.

http://theeconomiccollapseblog.com/the-un-just-put-up-a-giant-statue-in-new-york-that-closely-resembles-a-beast-described-in-the-book-of-revelation/