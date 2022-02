Lucien C. : J’ai passé quelques heures sur les Champs-Elysées samedi, c’était à peu près n’importe quoi, ambiance gilets jaunes mais en plus déconstruit encore, avec les consommateurs « vaccinés » assis en terrasse chauffée et qui rigolent, pas loin de porter un toast, quand les flics se mettent à tabasser une jeune femme à quelques mètres d’eux.

Pour l’anecdote : j’ai croisé Julien Coupat, on a discuté 2 minutes, c’est la première fois que je le vois en manif, mais je pense qu’il avait d’autres soucis ces dernières années.

En tout cas, on n’a pas vu le moindre « convoi de la liberté » dans Paris, les camions ont été bloqués aux portes sud apparemment. C’est là qu’il fallait se rendre pour aider les camions à rentrer dans la ville, mais les agents de diversion habituels nous ont entraînés sur des objectifs purement symboliques. Pour ma part, je m’en fiche, je sais que ce n’est de l’agit-prop, comme les manifs de gilets jaunes ou autres, pas inutiles en soi, mais le pouvoir est ailleurs, et certainement pas dans la rue. Rien de décisif ne se joue dans la rue. Cette année, la vraie bataille sera dans les urnes.

Ça a commencé avec des arc-en-ciel et des licornes. Ça finit dans une répression fasciste. — Maxime Bernier (@MaximeBernier) February 14, 2022

