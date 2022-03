Le ministère des Affaires étrangères a annoncé la menace existante d’affrontements entre la Russie et l’OTAN.

Le chef adjoint du ministère des Affaires étrangères, Alexander Grushko, a déclaré que dans le contexte d’une opération militaire spéciale dans le Donbass, il existe un risque de véritables affrontements avec l’OTAN. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, la Russie s’attend à ce que l’Alliance ne s’intensifie pas et que l’éclatement du conflit soit évité.

« Des risques (collisions entre la Russie et l’OTAN – ndlr), bien sûr, surviennent et nous, bien sûr, sommes préoccupés par l’approvisionnement en armes, tout cela est très dangereux. Il n’y a aucune garantie qu’il n’y aura pas d’incidents. – a déclaré Alexandre Grushko.

Pour le moment, la situation est assez calme, cependant, les experts notent que l’OTAN pourrait délibérément essayer de ne pas démontrer sa préparation aux affrontements, en particulier compte tenu des déclarations d’un certain nombre de pays du bloc militaire sur leurs intentions de transférer des armes offensives à l’Ukraine.

« L’Occident a précédemment refusé de fournir des garanties de sécurité à la Russie, ce qui indique que l’OTAN pourrait bien essayer d’entrer en conflit avec la Russie. Cependant, la Russie est pleinement préparée à toute escalade le long de ses frontières et prévient l’Alliance que les conséquences seront extrêmement graves. , – note le spécialiste Avia.pro.

Entre autres choses, il est possible que la Russie obtienne des données sur les intentions de l’OTAN d’attaquer la Russie et ses alliés.

Подробнее на: https://avia-pro.net/news/mid-rf-ugroza-stolknoveniy-mezhdu-rossiey-i-nato-sushchestvuet

https://avia-pro.net/news/mid-rf-ugroza-stolknoveniy-mezhdu-rossiey-i-nato-sushchestvuet

https://www.rt.com/russia/551068-fourth-sanctions-package-russia/

https://sputniknews.com/20220302/eu-bans-work-of-sputnik-news-agency-broadcasting-of-rt-tv-channel-in-the-community-from-2-march-1093519475.html

https://sputniknews.com/20220302/eu-decides-to-exclude-7-russian-banks-from-swift-1093519293.html

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/02/27/la-guerre-en-europe-et-l-autodestruction-de-l-occident-6368558.html

https://reseauinternational.net/celine-et-la-soumission-imbecile-du-francais/?print=pdf

Craig Roberts : « La Russie est en mesure d’imposer des sanctions paralysantes contre les États-Unis et l’Europe, mais ne le fait pas. Les Russes semblent déterminés à l’emporter avec le moins de force possible. Le Kremlin n’a pas paralysé l’Allemagne en coupant le gaz. Les Russes n’ont pas nationalisé les actifs américains et européens. Les Russes n’ont pas perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales en refusant de vendre des minerais. Les Russes n’ont pas arrêté l’exportation de blé. Les Russes n’ont pas délivré de mandats d’arrêt internationaux pour les criminels de guerre américains et européens pour leurs crimes contre l’humanité en Serbie, en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Libye, en Syrie et pour leurs divers assassinats. » Un lecteur : « La Russie a le même programme que les globalistes : identité numérique, monnaie numérique, technocratie, contrôle des populations….L’entourage de Poutine comprend de nombreux Young Global Leaders du WEF. »

http://lachute.over-blog.com/2022/03/niouzes-d-ukraine-02/03/2022.html

https://www.rt.com/business/551028-european-gas-price-soars/

https://chroniquesdepereslavl.blogspot.com/2022/03/la-surenchere.html

https://www.zerohedge.com/geopolitical/apple-google-payment-systems-block-russians-causing-chaos-moscow-metro-system