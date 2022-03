Malgré les nombreux avertissements de nombreux Russes, dont moi-même et Andrei Martyanov, une ethnogenèse s’est produite en Ukraine. L’ancienne Ukraine historique (qui existait en tant que région prospère jusqu’en 1917) a disparu , tout comme les générations d’Ukrainiens qui se considéraient comme des « Russes du centre » (le mot « petit » comme dans « petit russe » signifie « central », comme « la Grèce centrale) et les « Russes dispersés » (comme dans « pas au centre ») comme frères et libérateurs. Cette vieille Ukraine est partie pour toujours.

Ce que nous avons à la place, c’est un Banderastan étrange et laid où les nazis sont une minorité numérique , mais où ils dirigent tout , grâce à l’Empire des Mensonges, bien sûr. À quel point est-ce mauvais ?

Un exemple : Odessa.

Si l’Odessa de 2022 était habitée par le genre de personnes qui y vivaient avant 1917 ou même avant 1991, il y aurait déjà eu un soulèvement, en particulier avec la flotte de la mer Noire à portée visuelle de la ville . Mais après le massacre de dizaines de russophones à Odessa le 2 mai 2014 (abattus, brûlés à mort, battus à mort, torturés, etc.) et le blanchiment total de ce massacre par les autorités nazies, quelque chose a dû se briser dans l’esprit de nombreux habitants qui ont clairement perdu espoir, et attendre 8 ans sous le régime nazi est un enfer que je ne souhaite à personne. Je ne les condamne donc pas. Ils ont payé un prix énorme en sang.

Mais le fait est qu’à ce jour, il n’y a pas eu de soulèvement à Odessa.

Et ce n’est pas comme si les Russes étaient universellement accueillis comme des libérateurs. Oui, il y a eu des scènes touchantes de familles réunies à Marioupol, mais je n’observe pas exactement de grandes foules de civils ukrainiens accueillant les Russes avec des fleurs, du pain et du sel.

En fait, je ne pense pas que Poutine ou l’état-major aient mal interprété la situation. En fait, j’explique la réticence évidente de Poutine à intervenir ouvertement précisément parce qu’il savait que « juste » libérer la LDNR n’était plus une option et que toute l’Ukraine DOIT, absolument DOIT être dénazifiée.

Poutine et le GS ne voulaient pas cela, ils espéraient que d’une manière ou d’une autre le peuple ukrainien trouverait en lui-même le courage de « faire le ménage ».

Cela ne s’est pas produit et je ne le vois pas se produire de sitôt (surtout avec un degré de sincérité).

Conclusion : Et pas seulement en Ukraine.

Les PSYOP russes ont complètement échoué. Voici quelques exemples:

La Russie n’était pas prête pour les cyberattaques occidentales, y compris les serveurs gouvernementaux. C’est juste un fait.

Les PSYOP russes ont été écrasés et anéantis par le PSYOP le plus efficace et le plus grand de l’histoire

Les relations publiques russes ont même échoué EN INTERNE, en particulier au cours de la première semaine, lorsque de nombreux Russes ont pleinement cru qu’ils n’auraient bientôt plus d’argent, pas de nourriture et, fondamentalement, rien du tout. Le Kremlin s’est empressé de résoudre ce problème en mettant une tonne d’experts dans des talk-shows et en faisant en sorte que des correspondants de guerre russes bien connus rapportent depuis les lignes de front. Cela a aidé. Les chiffres de soutien à l’opération militaire spéciale ont lentement augmenté et environ 70 % des Russes soutiennent Poutine et l’opération. Mais, franchement, le crédit ici est principalement dû aux absurdités vraiment imbéciles vomies par la 5e colonne russe et les intégrationnistes atlantiques au pouvoir. Ils ont perdu la guerre politique interne, mais le Kremlin n’y a guère contribué.

Les Russes ont complètement échoué à expliquer ce qui rendait cette opération « spéciale », ils ont échoué cela à l’intérieur de la Russie, dans la zone A, et même dans la zone B…

