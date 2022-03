Extraits :

Il est donc clair que si d’une part il est admis qu’il y a nécessité de dépasser les mesures prises en urgence, d’autre part il réaffirme la nécessité de maintenir en place bon nombre des mesures prises par le gouvernement. Rien à voir donc avec le « tout gratuit » que certains journaux titraient la semaine dernière après la conférence de presse.

Dispositions visant à favoriser le retour à l’ordinaire suite à la cessation de l’état d’urgence en raison du COVID-19

Isolement et autosurveillance

Appareils de protection respiratoire

Suppression progressive de la passe verte de base

Prolongation jusqu’au 30 avril du laissez-passer vert de base pour tous les travailleurs

Suppression progressive de la passe verte renforcée

Obligations vaccinales

Carte verte renforcée pour les travailleurs de plus de 50 ans

Gestion des cas de positivité dans les écoles

Isolement et autosurveillance

Aussi à partir du 1er avril, ceux qui seront positifs au covid devront procéder à l’isolement (interdiction de se déplacer depuis leur domicile ou leur résidence jusqu’au bilan de guérison) tandis que pour les contacts proches d’un cas positif, « l’autosurveillance ou le port du FFP2 s’appliquera en intérieur en présence de rassemblements jusqu’au dixième jour suivant la date du dernier contact rapproché avec écouvillonnage rapide ou moléculaire dès la première apparition des symptômes ou au jour 5 si toujours symptomatique ». Pour mieux préciser la prise en charge, une circulaire spéciale du ministère de la santé sera publiée. Par conséquent, il semble qu’il n’y ait plus de tampon obligatoire en cas de contacts avec des positifs.

Le lecteur :

Si la guerre d’ukraine était surtout monétaire ?

On ne voit pas trop la mise en relation sur la blogosphère entre les sanctions liées à la guerre en Ukraine (prête à l’avance) et la date de revue des Pondérations des DTS prévue au 31/07/2022

Finalement les usagers de l’euro et du dollar sont rationnés sur l’énergie pendant quelques mois, il accepteront plus facilement d’accorder une part plus grande au Yuan dans cette future monnaie mondiale qui a reçu une allocation importante en 2021 et les détenteurs de réserves préfèront avoir des dts que des euros ou des dollars.

Alire : allocation 2021 et répartition du panier actuelle :





https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/03/15/Review-of-The-Method-of-Valuation-of-The-SDR-Proposed-Extension-of-The-Valuation-Of-The-SDR-50265

Source pour la date de revue :

https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR



Bref on pourrait penser que le but de cette guerre est de rendre ce changement important comme incontournable pour tous.

François