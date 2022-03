Quand je les appelais les « hommes de Davos », je ne savais pas à quel point j’avais raison tant tous ces hommes se sont reliés entre eux, trahissant de ce fait leurs concitoyens. Et mes hommes de Davos aujourd’hui, en Europe et aux USA, contrôlent à peu près complètement :

Toutes les cours de Justice, aussi bien domestiques qu’internationales, à l’exception de la Cour Suprême aux USA (Merci Trump).

Toutes les instances parlementaires, à l’exception des parlements Britanniques, Hongrois et Polonais.

Tous les pouvoirs exécutifs, sauf pour les trois pays mentionnés plus haut, mais la Pologne et la Hongrie sont coincés par leur appartenance à l’Europe politique, complètement dans les mains des hommes des bateaux.

Quasiment toutes les universités dans tous les pays d’Europe, du Canada et des USA.

Et ces universités enseignent le rôle néfaste de l’homme blanc dans l’histoire, la globalisation heureuse avec Minc, le devoir d’ingérence avec BHL, la fin de l’histoire, avec Fukuyama, le gouvernement par les plus compétents avec Attali (ce qui me fait rire aux éclats) ou que sais-je encore. Et il est très intéressant de constater que tous ces groupes ont comme matrice originelle les idées de Jean Monnet, qui haïssait la démocratie, la nation (c’est-à-dire les patries) et entendait créer un système de pouvoir technocratique, c’est-à-dire non élu, s’appuyant sur des Cours de Justice indépendantes des pouvoirs nationaux. Et chacun connaît les liens que Jean Monnet a eus avec les cercles de pouvoir aux USA pendant toute sa carrière.

Le monde que les gens de Davos espèrent et préparent est donc le suivant :

Une alliance militaire (OTAN) sous le contrôle des USA, où le poids du FBI, de la CIA, des GAFA et du parti politique portant ce projet (le parti démocrate) se fait de plus en plus pesant.

Un système non démocratique de gouvernance pour l’Europe, basé sur le pouvoir de la Commission monopolisant les pouvoirs exécutif et législatif, et visant à supprimer les souverainetés nationales grâce au pouvoir monétaire exercé par ceux qui contrôlent le dollar (extra territorialisation du droit américain pour le dollar, cf. la saisie des réserves de change russes) et la fin des indépendances monétaires nationales en Europe, grâce à l’Euro et à la prééminence des cours de justice internationales, indépendantes des nations.

Dans le système économique, seront favorisées les sociétés « monopolistiques » qui embrassent le mieux le projet technocratique et millénariste de la classe dirigeante et tout sera fait pour empêcher l’émergence de concurrents.

En ce qui concerne le système de production, l’intérêt supérieur de la Nation n’a plus cours, comme l’ont fort bien montré les exemples de Creusot-Loire et de l’EDF en France, ou la fermeture des centrales nucléaires en Allemagne.

Dans le domaine social, l’homme seul, l’homo festivus de Philippe Murray, sera mis au centre de tout, ses volontés ou caprices ayant force de Loi pour tous les autres. S’opposer au projet aura donc vocation à être criminalisé.

Dans le domaine du Logos, le langage sera surveillé et tous ceux qui refusent d’utiliser la « novlangue », seront repérés très facilement, excommuniés et souffriront d’une mort économique et sociale définitive.

Extrait de notre texte sur Samuel Huntington et les hommes de Davos:

« Les opinions du grand public sur les questions d’identité nationale diffèrent considérablement de celles de nombreuses élites….

Puis Huntington précise à propos des élites transnationales :

« Les idées et les personnes transnationales se divisent en trois catégories: universalistes, économiques et moralistes. L’approche universaliste est, en fait, le nationalisme et l’exceptionnalisme américains poussés à l’extrême. De ce point de vue, l’Amérique est exceptionnelle non pas parce qu’elle est une nation unique mais parce qu’elle est devenue la «nation universelle». Elle a fusionné avec le monde par l’arrivée en Amérique de personnes d’autres sociétés et par l’acceptation généralisée de la culture et des valeurs populaires américaines par d’autres sociétés. »

Chez ces élites, Huntington souligne une haine des nations autant que du nationalisme (cf. « la culture française n’existe pas »…) :

« L’approche moraliste dénonce le patriotisme et le nationalisme comme forces du mal et soutient que le droit international, les institutions, les régimes et les normes sont moralement supérieurs à ceux des nations individuelles. L’engagement envers l’humanité doit remplacer l’engagement envers la nation. Ce point de vue se retrouve chez les intellectuels, les universitaires et les journalistes. Le trans-nationalisme économique est enraciné dans la bourgeoisie, le trans-nationalisme moraliste dans l’intelligentsia. »