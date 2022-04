Les Allemands incités à ne pas se laver !

Après avoir été inviter à prendre des Pulls pour chauffer moins , le Gouvernement Allemand incite à ne pas se laver car le Gaz manque !

Pour économiser l’énergie devenue rare depuis les sanctions contre la Russie, les Allemands doivent éviter les douches chaudes !

Les Allemands sont invités à prendre moins de douches en raison des coûts énergétiques élevés !

Alors que les coûts énergétiques continuent de grimper en raison des sanctions contre la Russie, les Allemands sont invités à prendre moins de douches.

Oui, vraiment.

Alors que l’on discute dans le pays d’un éventuel embargo énergétique total contre la Russie, des articles sur les prétendus avantages pour la santé de se doucher moins commencent à apparaître.

Dans un article intitulé « Il suffit de laver CES quatre parties du corps – Pourquoi la peau se nettoie toute seule si on la laisse faire », le journal allemand Bild cite les conseils du ministre de l’économie Robert Habeck, qui a appelé les citoyens à réduire leur chauffage, leurs visites au sauna et leurs douches pour aider le pays à réduire sa dépendance à l’énergie russe.

L’article affirme que le fait d’éviter les douches donne aux bonnes bactéries la possibilité de se propager, ce qui aide à soigner les problèmes de peau et à consommer les substances responsables des odeurs corporelles.

« De cette façon, elle [la peau] se nettoie d’elle-même », affirme l’article, qui doute qu’en évitant de se laver le corps, on sente mieux.

L’article cite la dermatologue Yael Adler, qui affirme qu’en évitant de se doucher pendant trois semaines, « les odeurs disparaissent et la peau entame une sorte de processus d’auto-nettoyage. »

Selon Adler, les Allemands peuvent économiser de l’énergie et rester suffisamment propres en ne se lavant que quatre zones du corps : les fesses, les aisselles, les pieds et l’aine.

Dans certains pays, on appelle cela familièrement le « lavage de la pute ».



L’article a été publié après que Klaus Mueller, le directeur de l’Agence fédérale des réseaux allemands, a demandé à ses compatriotes « s’il est vraiment nécessaire de prendre une douche chaude sept jours sur sept – avec un chauffage au gaz. »

Comme nous l’avons précédemment souligné, le ministre du gouvernement Peter Hauk a également dit aux Allemands qu’ils devraient faire face à la flambée des coûts énergétiques en se contentant d’éteindre le chauffage et de porter des pulls plus chauds.

« Vous pouvez supporter 15 degrés [Celsius] en hiver avec un pull. Personne n’en meurt. Mais les gens meurent ailleurs ! », a-t-il déclaré.



Avant le début de la guerre, l’Allemagne importait 55% de son gaz de Russie, ainsi qu’un tiers de son pétrole et 45% de son charbon.

Je suis sûr que les ministres du gouvernement, les technocrates allemands et les autres prendront l’initiative de réduire volontairement leur propre niveau de vie par solidarité avec ceux qui ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire.

Ou peut-être pas.





Publié par Jade le 21 avril 2022 :

https://changera3.blogspot.com/2022/04/les-allemands-incites-ne-pas-se-laver.html

