Dès 18h15 nous savions :

Emmanuel Macron serait en tête de la présidentielle 2022, selon quatre sondages

Alors que tous les résultats définitifs du second tour de la présidentielle 2022 qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen ne sont pas encore connus, quatre enquêtes d’opinion à laquelle LN24 a pu avoir accès donnent un premier aperçu de l’issue du scrutin.

La Rédaction

Publié le 24-04-2022 à 18h22 – Mis à jour le 24-04-2022 à 18h33

Selon quatre enquêtes d’opinion réalisées ce dimanche par quatre instituts de sondage réputés en France, Emmanuel Macron est crédité de 55% à 58 des voix, alors queMarine Le Penrecueillerait entre 42 et 45% des suffrages, appris LN24. Ces résultats proviennent de sondages réalisés sur Internet auprès de citoyens ayant déjà été voter jusqu’à 17h.

https://www.lalibre.be/international/europe/elections-france/2022/04/24/emmanuel-macron-en-tete-de-la-presidentielle-2022-selon-trois-sondages-DAAZ2LFS25DDXOBHAZAH5NKTRE/

Macron sortirait vainqueur de l’élection, selon un premier sondage

Selon un premier sondage à la sortie des urnes de l’institut Harris Interactive, Emmanuel Macron remporterait l’élection par 55% des voix, contre 45% pour Marine Le Pen.

Keystone

18h30

Les militants d’Emmanuel Macron commencent à arriver sur le Champ-de-Mars à Paris, d’où le candidat et président sortant s’exprimera après les résultats du second tour de l’élection présidentielle.

Les bénévoles ont tout prévu : drapeaux, pancartes et badges. ⁦@lalibrebe⁩ pic.twitter.com/rRSvRjCkpz — Laurent Dupuis (@Laurent__Dupuis) April 24, 2022

L’ambassade de Russie « sous blocus » aux États-Unis (envoyé spécial)

L’ambassadeur Anatoly Antonov dit que les diplomates reçoivent des menaces

Le bâtiment de l’ambassade de Russie à Washington, États-Unis, 2020. © Mikhail Turgiyev / Sputnik

Le fonctionnement de l’ambassade de Russie à Washington a été effectivement bloqué par les États-Unis, a déclaré l’ambassadeur Anatoly Antonov.

« L’ambassade est essentiellement bloquée par les autorités américaines. Bank of America a fermé les comptes de nos consulats généraux à Houston et à New York », a déclaré Antonov à la chaîne de télévision Rossiya-1 dimanche.

Le diplomate a ajouté que le personnel avait reçu des menaces par téléphone et par courrier. « Pendant un certain temps, même la sortie de l’ambassade a été bloquée [en raison] de manifestations assez importantes. Il y a eu des actes de vandalisme, de la peinture a été jetée [sur le bâtiment]. »

Les attaques contre les missions russes à l’étranger ont augmenté après que Moscou a lancé sa campagne militaire contre l’Ukraine fin février. Des véhicules ont été enfoncés dans les portes des ambassades russes à Dublin, en Irlande et à Bucarest, en Roumanie. Les militants ont dégradé les bâtiments des missions avec de la peinture dans des pays comme l’Autriche et la Lettonie.

Lire la suite

La Russie répond à l’expulsion de diplomates

De nombreux pays ont imposé des sanctions radicales à la Russie et plusieurs États occidentaux ont expulsé des diplomates russes, ce à quoi Moscou a répondu en conséquence.

La Russie a attaqué l’État voisin fin février, à la suite de l’échec de l’Ukraine à mettre en œuvre les termes des accords de Minsk, signés pour la première fois en 2014, et de la reconnaissance éventuelle par Moscou des républiques du Donbass de Donetsk et de Lougansk. Les protocoles négociés par l’Allemagne et la France ont été conçus pour donner aux régions séparatistes un statut spécial au sein de l’État ukrainien.

Le Kremlin a depuis exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée et a démenti les allégations selon lesquelles il prévoyait de reprendre les deux républiques par la force.

https://www.rt.com/russia/554433-russian-embassy-blocked-washington/

https://www.tdg.ch/emmanuel-macron-serait-reelu-a-56-des-voix-893781936659

https://ok.ru/video/48395651681