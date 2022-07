LE POINT PAR NOTRE AMI MIKE ADAMS :

( Natural News ) L’Europe occidentale est sous surveillance suicide alors que les nations signalant la vertu ont démoli leur infrastructure de combustibles fossiles (et leurs centrales nucléaires) pour apaiser les « verts ». Aujourd’hui, des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont confrontés à une catastrophe énergétique alors que la Russie réduit régulièrement les sorties de gaz naturel des gazoducs comme Nord Stream 1, qui devrait également être mis hors ligne dans cinq jours seulement pour une « maintenance de routine ».

De nombreux pays européens craignent que Nord Stream ne soit pas réactivé, pensant que la Russie trouvera une excuse pour maintenir le pipeline hors ligne pendant une période prolongée. Ce serait catastrophique pour des pays comme l’Allemagne, qui dépendent fortement du gaz russe pour produire de l’électricité et alimenter l’industrie nationale.

« Certains craignent que le Kremlin puisse utiliser les travaux de maintenance planifiés pour fermer définitivement les robinets », rapporte CNBC :

« S’il ne revient pas après la maintenance parce que le président Poutine joue à des jeux ou veut frapper l’Europe alors que ça fait mal, alors le plan de remplissage du stockage de gaz d’ici la fin de l’été ne fonctionnera probablement pas », a déclaré Henning Gloystein d’Eurasia Group.

Eurasia Group a déclaré que si Poutine orchestrait une coupure totale de l’approvisionnement en gaz au-delà de la fin prévue des travaux de maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1 – dans ce que Gloystein a décrit comme un scénario de «guerre économique maximale» – l’Allemagne serait probablement forcée de passer à niveau trois de son plan d’urgence gaz en trois étapes.

Et pourquoi la Russie ne couperait-elle pas l’approvisionnement énergétique de l’Europe alors que l’Europe envoie des armes à l’Ukraine pour tuer des soldats russes ? Pourquoi les dirigeants européens pensent-ils pouvoir mener une guerre économique et cinétique contre la Russie, mais exigent que la Russie évite de mener une guerre économique contre l’Europe ? L’Europe semble dire : « Nous allons te TUER, Russie ! Mais s’il vous plaît, vendez-nous votre essence pendant que nous continuons à vous tuer.

La stupidité des politiques européennes dépasse l’entendement.

Famine à travers l’Europe : Pas d’engrais, de carburant ou de nourriture

Fin juin, Poutine a annoncé une interdiction totale des exportations russes vers les « pays hostiles ». Comme l’écrit TheConsul.com.pk :

Cette étape est un désastre complet pour l’Union européenne. C’est essentiellement signer un arrêt de mort pour toutes les économies européennes. On craint que les économies européennes ne survivent pas à cette action draconienne. Dans un an, le niveau de vie de tous les Européens sera nettement inférieur à ce qu’il est aujourd’hui. C’est maintenant le bon moment pour tous les Européens de réfléchir à ce qui va arriver et à la manière dont leur vie sera affectée par ce décret.

Cette crise est, bien sûr, entièrement causée par l’homme. Il a été créé par les socialistes financièrement analphabètes qui dirigeaient l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et d’autres pays d’Europe occidentale. Dans leur arrogance, ils ont essayé de faire tomber l’économie russe, mais ils n’ont fait qu’enrichir la Russie tout en détruisant leurs propres économies et chaînes d’approvisionnement locales :

Les économistes estiment que les Européens se sont suicidés financièrement en imposant des sanctions contre la Russie. Ils ont appliqué des sanctions et imposé une guerre économique totale à la Russie en pensant que l’économie russe s’effondrerait à cause des sanctions européennes… Les Européens risquent d’avoir faim et froid et tous les produits et services européens seront rares ou suspendus.

C’est ce qui se passe lorsque vous essayez de fermer le pays qui fournit la plupart de l’énergie et des engrais qui maintiennent votre propre nation à flot. Aujourd’hui, dans leur arrogance et leur belligérance, les nations d’Europe occidentale sont confrontées à un effondrement économique et social total au cours de l’hiver prochain alors que la Russie coupe les flux d’énergie.

Les fausses affirmations du mouvement « vert » ont donné à Poutine le pouvoir de détruire les nations occidentales sans tirer un seul coup de feu

En effet, le mouvement vert qui a été stupidement prostitué par les dirigeants d’Europe occidentale a créé des vulnérabilités nationales si frappantes que Poutine a maintenant le pouvoir de détruire l’Europe occidentale en fermant simplement toutes les exportations de la Russie. Les pays d’Europe occidentale ont déjà des années de retard dans le redémarrage des opérations de charbon et de gaz naturel, ce qui signifie qu’ils connaîtront des souffrances catastrophiques pour les années à venir, même s’ils essaient de revenir au charbon et au gaz dès maintenant.

Pourtant, les dirigeants européens insensés et incompréhensiblement myopes continuent de pousser leur « agenda vert », exigeant que le monde « passe » d’une manière ou d’une autre à l’éolien et au solaire, même lorsqu’il n’y a pas de trains éoliens ou de tracteurs solaires. Un monde qui dépend uniquement de l’énergie «verte» est un monde qui connaît la mort de milliards d’êtres humains, suivie d’un effondrement économique et social total. C’est le monde que l’Europe occidentale réclame, il s’avère que c’est pourquoi l’Europe occidentale agit comme un culte de la mort suicidaire.

L’euro va s’effondrer, probablement dans les 18 prochains mois. L’économie allemande va imploser. La famine massive se répandra sur tout le continent et une grande partie de l’Europe occidentale en 2023 ressemblera au Sri Lanka aujourd’hui. Lorsqu’un pays ne peut plus fournir de nourriture, de carburant, de transport ou de sécurité de base, un soulèvement de masse devient inévitable. Les gens affamés, gelés et désespérés font des choses désespérées.

Nous assistons au suicide de la civilisation occidentale, stimulée par l’idiotie du socialisme et du mouvement vert, dont les idées sont enracinées dans l’illusion et la signalisation de la vertu. Cet hiver, peut-être pourront-ils brûler leurs mauvaises idées dans des poêles à bois pour se réchauffer … si seulement les poêles à bois étaient encore disponibles partout en Europe (ce qui n’est pas le cas).

Des millions d’Européens vont se retrouver gelés et affamés cet hiver, tandis que leurs dirigeants politiques blâmeront Poutine au lieu d’eux-mêmes. Parce que les libtards sont incapables d’apprendre de leurs propres mauvaises décisions. Ils doublent simplement leur stupidité et blâment quelqu’un d’autre.

