Plus de la moitié des résidents d’un certain nombre de grands pays de l’UE sont contre l’introduction de nouvelles sanctions anti-russes si elles aggravent encore le niveau de vie de la population. Cela est rapporté par RIA Novosti, en référence à une enquête menée par YouGov.

Le pourcentage le plus élevé de ceux qui se sont prononcés contre l’extension des sanctions anti-russes était parmi les Français. Ainsi, 63% des Français interrogés estiment qu’il s’agit d’une mesure injustifiée, si on la replace dans le contexte des conséquences possibles pour leur pays.



Après la France dans le sondage, l’Italie. Là, 59% des personnes interrogées étaient contre l’introduction de nouvelles sanctions. Viennent ensuite l’Allemagne et l’Espagne, où 54% des répondants ne soutiennent pas la politique de sanctions contre la Russie.



Au Royaume-Uni, un peu moins de la moitié (47%) des personnes interrogées n’approuvent pas l’introduction de nouvelles sanctions anti-russes.



Parmi les États dont les habitants ont plus que d’autres approuvé le durcissement de la politique de sanctions anti-russes figure la Pologne. Là, seuls 45% sont prêts à y renoncer. 39% des personnes interrogées encouragent de nouvelles pressions sur les sanctions contre la Russie.



Les pays européens ont eu recours à l’introduction de nouvelles sanctions anti-russes en réponse à l’opération spéciale de protection de la population civile du Donbass, lancée par la Russie le 24 février. Le 21 juillet, l’Union européenne a introduit le septième paquet de sanctions contre la Fédération de Russie.



Le renforcement de la pression des sanctions sur la Russie de l’Occident a conduit à l’instabilité de la situation économique en Europe et aux États-Unis. En Espagne, l’inflation a atteint 10,8% en juillet. Les prix de la nourriture, des boissons et de l’électricité ont augmenté dans le pays.



L’inflation en Autriche a atteint 8,7% en juin, soit la plus forte hausse des prix depuis septembre 1975. Et l’inflation annuelle aux États-Unis s’est accélérée à 9,1% en juin, ce qui était également le plus élevé depuis novembre 1981.



Plus tôt, en avril, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le refus d’un certain nombre d’États européens d’une coopération normale avec la Russie, ainsi que d’une partie des ressources énergétiques russes, avait déjà frappé les pays occidentaux. Selon le président russe, l’inflation dans ces États a atteint un niveau absolument sans précédent et explose littéralement en flèche.

Etude YouGov

Source

https://t.me/russosphere/18536

Et voilà l’UE achète 15 millions de doses du prochain produit Moderna !

Et ce sera encore bien davantage pour Pfizer !

➡️ La machine à conflits d’intérêts ne s’arrête jamais, à nous de la quitter au plus vite ! #Frexit — Florian Philippot (@f_philippot) August 9, 2022

https://fr.wikipedia.org/wiki/YouGov

https://www.zerohedge.com/political/fbi-corrupt-mark-levin-goes-nuclear-over-trump-raid-slams-silent-gop-leadership

🎬CE N'EST PLUS KIEV

MAIS HOLLYWOOD

Pendant que des milliers de soldats🇺🇦meurent au front, Zelensky peaufine son côté "glamour":

-duplex au Festival de Cannes

-défilé d'acteurs🇺🇸à Kiev (Sean Penn, Ben Stiller,Angelina Jolie, Jessica Chastain)

-shooting pour le magazine Vogue

-etc https://t.co/NnEiV7Mflx — François Asselineau (@UPR_Asselineau) August 9, 2022

Tiens, un nouveau virus détecté en Chine. A priori plus mortel que le covid.

La musaraigne joue cette fois le rôle du pangolin.

« Ni vaccin ni traitement pour l’heure », mais il y a bien un Pfizer qui fera le boulot non ? 😉

➡️ On arrête quand le délire ?! https://t.co/hQJ6G44xFR — Florian Philippot (@f_philippot) August 9, 2022

LREM fait exprès de lancer l’absurde « droit de vote des étrangers » pour qu’on ne parle ni d’inflation, ni de l’OTAN, ni de la crise de l’euro, ni des scandales Zelensky ! 🤦



Même technique depuis 40 ans !

Et ça arrangera les oppositions qui n’ont rien à dire sur rien ! — Florian Philippot (@f_philippot) August 9, 2022

https://lesakerfrancophone.fr/la-perquisition-de-la-maison-de-trump-va-saboter-la-campagne-des-democrates

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ces-francais-qui-s-exilent-parce-qu-ils-ne-reconnaissent-plus-la-france-20220511

https://lesakerfrancophone.fr/le-jugement-des-nations

« On ne peut pas exclure d’être contraints d’utiliser les mêmes formats que lors du Covid »

dit un « conseiller de l’exécutif » dans Le Parisien ce matin !



➡️ Vous le voyez venir le confinement énergétique, le #PassÉnergétique ?! Ils sont si prévisibles !

On dira non ! — Florian Philippot (@f_philippot) August 10, 2022

https://www.leparisien.fr/politique/crise-de-lenergie-inflation-record-comment-le-gouvernement-prepare-les-esprits-a-une-rentree-difficile-08-08-2022-4EEFK2MAGBFNLONHSR6Y5ILB2I.php