Quelque chose se profile géopolitiquement, et nous ferions mieux de commencer à le prendre au sérieux

SAMEDI 20 AOÛT 2022

Écrit par ‘Sundance’ via le blog The Last Refuge,

À la suite de l’action collective des gouvernements occidentaux sous les auspices d’un programme de « changement climatique », nous sommes sur le point de voir se produire quelque chose avec des ramifications que personne n’a jamais vues auparavant.

Les gouvernements occidentaux, en particulier l’Europe occidentale, l’Amérique du Nord (États-Unis-Canada) et l’Australie/Nouvelle-Zélande, tentent intentionnellement de réduire l’activité économique pour répondre à la baisse intentionnelle de la production d’énergie.

C’est la principale conséquence de l’agenda Build Back Better tel que promu par le Forum économique mondial.

Quiconque dit qu’il existe un point de référence pour déterminer les conséquences à court et à long terme ment. Il n’y a pas de précédent pour que les nations essaient collectivement et intentionnellement de réduire l’activité économique.

Se cachant derrière la fausse justification que l’inflation actuelle est stimulée par une trop forte demande, les banques centrales d’Europe, la Banque d’Angleterre, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine augmentent les taux d’intérêt. Le résultat que nous ressentons actuellement est une contraction économique intentionnelle et une récession mondiale.

La politique monétaire Build Back Better réduit avec succès l’activité économique occidentale ; cependant, les pays touchés qui produisent des biens pour les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe, en particulier l’Asie du Sud-Est, le Japon et la Chine, n’augmentent pas les taux d’intérêt pour tenter de compenser la baisse de la demande. La Chine a annoncé qu’elle abaissait les taux de sa banque centrale dans un effort désespéré pour réduire les coûts et maintenir le fonctionnement de son économie dépendante des exportations.

Sous tout cela, il y a une baisse de la production d’énergie dans les mêmes pays qui tentent de réduire l’activité économique. Les décideurs politiques tentent de gérer ce processus sans informer les citoyens de l’objectif tacite. Les pénuries de pétrole, de charbon et de gaz naturel sont des problèmes auto-infligés, qui font tous partie de l’agenda BBB.

Au-delà des augmentations massives des coûts de l’énergie, qui sont la véritable source d’inflation et un résultat direct/intentionnel de l’effort BBB, l’Europe est maintenant confrontée à un hiver imminent sans ressources énergétiques pour chauffer les maisons et subvenir aux besoins des personnes. Les choses vont être très inconfortables en Europe cet hiver car des baisses de tension d’itinérance sont maintenant prévues .

Alors que le collectif occidental tente, selon ses propres termes, de « gérer la transition », il ne dispose pas de mécanismes pour contrôler un résultat de cette ampleur. C’est tout simplement une situation trop importante à gérer. Là où le caoutchouc rencontre la route, les groupes de réflexion et les grands idéologues du changement climatique n’ont pas la capacité de gérer une transition tout en répondant aux besoins des gens. Au-delà de la pensée ésotérique, il y a des conséquences réelles de ces actions.

De nombreuses personnes ont discuté du potentiel de pénuries alimentaires à plus long terme et, récemment, du chauffage hivernal à plus court terme. Cependant, au-delà de cela, les conséquences géopolitiques en aval sont apparemment ignorées. Au lieu de cela, ce que nous voyons est un effort pour continuer à prétendre que la fin du changement climatique justifiera les moyens (perturbation de la production d’énergie).

Dans ce monde connecté, lorsque les nations occidentales cessent d’acheter des choses, nous nous retrouvons avec des difficultés économiques au niveau national. Les entreprises échouent, le chômage augmente, les tensions financières se répercutent sur l’ensemble de l’économie, la dépendance à l’égard des subventions gouvernementales augmente et une réelle douleur se fait sentir. Cependant, au-delà des problèmes nationaux, les pays fournisseurs rencontrent des problèmes encore plus importants.

Le chômage en Malaisie, au Vietnam, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan et même en Chine crée un ensemble entièrement différent de problèmes de stabilité régionale au niveau géopolitique.

Il n’y a pas de précédent à cela. Jamais auparavant dans l’histoire des nations industrialisées un gouvernement n’avait intentionnellement tenté de réduire son activité économique. Cela n’a jamais été fait avec intention auparavant, car au sein de la contraction, les nations deviennent plus pauvres, les gens souffrent.

Non seulement aucune nation n’a jamais essayé de réduire intentionnellement sa richesse, mais il n’y a aucun précédent pour qu’une alliance de nations se réunisse dans le même but. Bien que cela puisse sembler être un exercice de modélisation économique académique, il est malheureusement bien réel. Ce que je décris se passe en ce moment, et nous ferions mieux de commencer à en parler avant que les conséquences imprévues ne se transforment en crise.

En Amérique du Nord (États-Unis-Canada), en Europe et en Australie, l’effondrement de la production d’énergie continuera d’augmenter massivement les prix des denrées alimentaires. Au-delà des nations occidentales, il y aura des pénuries alimentaires en raison de la baisse des rendements des récoltes et de la baisse de la production alimentaire industrielle. Ce n’est pas controversé.

Il n’est pas non plus controversé que les régions aux climats hivernaux rigoureux paieront beaucoup plus pour des ressources de chauffage rares.

Cela étant accepté, que se passe-t-il géopolitiquement, voire militairement, lorsque l’ensemble de l’économie mondiale commence à ressentir les impacts de la contraction économique des nations occidentales à une échelle – créée par l’action collective – qui n’a jamais été vue.

Je n’ai aucune idée de ce à quoi ressemble cette conséquence globale, mais quoi que ce soit, cela se produira en même temps que les gens partout dans le monde seront plus désespérés en raison de leur situation économique. Je n’ai pas les réponses, mais je suis sûr que l’enfer peut voir le problème venir.

Les dirigeants politiques des pays occidentaux susmentionnés semblent, peut-être intentionnellement, distraire les gens avec des choses brillantes nationales pour occuper le temps. Cependant, quelqu’un doit commencer à parler et à remettre sérieusement en question les conséquences globales de cet avenir Reconstruire en mieux , avant qu’il ne soit trop tard.

