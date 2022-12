Le chiffre de la semaine

6,2

Une fois n’est pas coutume : le chiffre de la semaine n’est pas économique : 6,2°C, c’est la température atteinte dans la cantine du CHU de Bordeaux du fait du « plan de sobriété énergétique » gouvernemental ! Mesure-t-on la capacité de la caste occidentale à maltraiter de façon planifiée la population par pur entêtement idéologique ? Qu’on se souvienne pour s’en convaincre de la stratégie « bas carbone » édictée en… mars 2020 par le Gouvernement et qui programmait déjà, deux ans avant la guerre russo-ukrainienne, pénuries et coupures d’électricité. Un premier délestage a d’ailleurs, semble-t-il, touché le centre de Paris ce jeudi 8 décembre.

Non, décidément, « ce qui pense à notre place » – c’est ainsi que le regretté Jean-François Revel définissait l’idéologie – a fini par détrôner toute rationalité, tout bon sens et même, toute humanité, quand on entend un triste porte-parole d’Enedis parler des Français sous respirateur artificiel comme de personnes non prioritaires et donc « délestables », à la figure duquel on est saisi de l’irrésistible envie de renvoyer l’adjectif, en en changeant une lettre.

La déclaration de la semaine

« Les Français dépensent moins… malgré une hausse du pouvoir d’achat. » LCI

L’INSEE vient de diffuser sa note sur le pouvoir d’achat et la consommation des ménages pour le troisième trimestre. LCI la résume d’une façon pour le moins surprenante : « Alors que le pouvoir d’achat est en progression, les consommateurs ont moins dépensé. » On est dans le même registre que le numéro vert annoncé par Bruno Le Maire pour lutter contre l’inflation : du délire.

